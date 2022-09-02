الامارات | القرية العالمية تطلق منطاد الهيليوم في موسمها الـ27

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية في دبي عن واحدة من أحدث وجهاتها الترفيهية التي ستستقبل بها ضيوف موسمها الـ27، إذ يستعد منطاد الهيليوم «جلوبال فيلاج بيغ بالون» الذي يتسع لنحو 20 راكباً من جميع الأعمار للتحليق بضيوف القرية، بمن فيهم أصحاب الهمم، على علو 200 قدم لإتاحة الفرصة لهم لرؤية بانورامية رائعة للمدينة، ومن جميع الجهات.

وسيقدم «جلوبال فيلاج بيغ بالون»، الذي يبلغ قطره 65 قدماً للضيوف تجربة مميزة من خلال الاستمتاع بمناظر رائعة وبزاوية رؤية 360 درجة للقرية العالمية والمناطق المحيطة، وسيصبح المنطاد الضخم معلماً جديداً في أفق القرية العالمية، ويمكن رؤيته على بعد أميال من هذه الوجهة المتعددة الثقافات.

وقال مدير تطوير الأعمال في القرية العالمية، نافين جاين «نحرص في كل موسم على ضمان أن يستمتع ضيوفنا بتجارب ممتعة وجديدة، حيث يتطلع الكثيرون منهم لاكتشاف أجواء هذه التجربة الشيقة على متن المنطاد، ونحن سعداء بتوفيرها لهم، ومع قرب انطلاقة الموسم الجديد سنكشف عن المزيد من التجارب الممتعة لجميع أفراد العائلة». وجرى تصميم منطاد الهيليوم الضخم ليتخطى معايير السلامة العالمية التي وضعتها القرية العالمية، التي حصلت على تصنيف خمس نجوم للعام الرابع على التوالي من قبل مجلس السلامة البريطاني، وحصلت أيضاً على سيف الشرف المرموق على مدى السنوات الثلاث الماضية.

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قدماً قطر «جلوبال فيلاج بيغ بالون» الذي يقدم للضيوف تجربة مميزة من خلال الاستمتاع بمناظر رائعة وبزاوية رؤية 360 درجة للقرية.