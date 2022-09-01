محامية متخصصة في قضايا المرأة: «إيه المشكلة إن الست تساعد جوزها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية للحديث حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسؤولية المرأة تجاه خدمة زوجها وأبنائها.

عدد حالات الطلاق في زيادة كبرى

قالت هدى جمال، محامية متخصصة في قضايا المرأة، إن حالات الطلاق في المجتمع المصري وصلت إلى درجة «الرعب»، إذ أن عدد حالات الطلاق في زيادة كبرى خلال الفترة الماضية «كأننا واقفين قدام وحش عمال بيزيد».

بعض الرجال يتخلون عن مسؤولياتهم

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك بعضا من الرجال باتوا يتخلون عن مسؤولياتهم تجاه منازلهم وأبنائهم، ولا يقوموا بالصرف على أبنائهم، حتى تلجأ السيدة للعمل من أجل الصرف على منزلها، «هناك بعضا من الرجال يتقاعسوا على أداء دورهم».

واستطردت: «لو الراجل حصل عنده أزمة إيه المشكلة أن الست تساعده وتقف بجانبه، طالما أنه بيعمل مجهود واللي ربنا بيقدره عليه، والست أول ما بتعرف تصرف على نفسها وتقف على رجليها مش بتكون محتاجة للراجل في حاجة، ومعظم حالات الطلاق والقضايا اللي بتجيلي بيكون سببها أن الراجل نايم في البيت ومش عايز يشتغل».

من جانبها، أوضحت يارا سعد، منسق مبادرة «علشان نكمل حياتنا» للحد من ارتفاع نسب الطلاق، أنه وفي حال وجود خلل أو عدم اتزان في أية علاقة فمن الضروري حدوث مشكلة ما، مشيره إلى أنه لا يجب تصنيف أسباب الطلاق ما بين عدم صرف الرجل على منزله أو غيره من المشكلات الأخرى.

وتابعت: «مينفعش نعمم الغلط، وأغلب السيدات لما بتطلب الانفصال حتى لو بسبب الحالة الاقتصادية بتدفع فلوس للمحامين وبتقعد القضايا في المحكمة لفترة طويلة، وفيه حالات وحالات ومينفعش نعمم».