هاني الناظر يحذر من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة: «مؤذية للجلد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة في وقت الصيف، يمثل خطورة كبرى على جلد الإنسان وصحته بشكل عام.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس بشكل مكثف

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومن الضروري التعرض إلى أشعة الشمس بشكل عام من أجل الحصول على فيتامين د، لكن يجب أن يأخذ الناس حذرهم من التعرض لها بشكل مكثف خلال فترات الظهيرة، لأنها ستكون مؤذية في ذلك التوقيت من اليوم.

الابتعاد عن الشمس خلال فترة الظهيرة

ونصح بضرورة التعرض إلى أشعة الشمس خلال وقت ما قبل الغروب وأثناء الشروق، ويجب أن يستفيد بتلك الأشعة كلا من الكبار والصغار خلال هذا التوقيت من اليوم، مشددا: «أرجوكم ابتعدوا عن الشمس خلال فترة الظهيرة».

واستطرد: «إحنا في الجو ده ننصح بارتداء الملابس القطن الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، إذ لا تجعل الجسد يحتفظ بالحرارة، وبالتالي فلا يتعرق كثيرا، مضيفا: «محتاجين نغير ثقافتنا، وننصح باقتناء شمسية خلال السير أسفل أشعة الشمس، ولازم أحمي نفسي علشان ضربات الشمس».