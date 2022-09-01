«كيان» ابنة محمد صلاح تداعب والدها في ظهور جديد لها.. لقطات عفوية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات اسم ابنة محمد صلاح «مكة» يرتبط لسنوات عديدة مع كل ظهور عائلي له، قبل أن يُرزق الفرعون المصري بابنته الصغيرة المُدللة «كيان» التي أصبحت تشارك شقيقتها في كل ظهور بالملاعب وعلى الشواطئ، وحتى باللحظات الأسرية والعائلية التي يوثقها اللاعب بعدسات هاتفه.

لقطات من مداعبة محمد صلاح وابنته «كيان»

واليوم، شارك لاعبنا المحترف في صفوف ليفربول، ولاعب المنتخب الوطني، محمد صلاح، متابعيه بمقطع فيديو جديد، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأظهر المقطع ابنته الصغيرة «كيان» وهي تداعبه بالصلصال، وتظهر مشاعر الحب بينهما، في لقطات عفوية صورها اللاعب، وقام بنشرها.

لقطات جمعت صلاح بابنته الثانية «كيان»

الجدير بالذكر أن الظهور الأول للطفة «كيان» كان في مدرجات ملعب أنفيلد خلال مراسم التتويج بالدوري الإنجليزي، إذ ظهرت زوجة اللاعب، حينها داخل المدرجات ومعها ابنتهما مكة.

وعادت «كيان» مُجددًا تظهر في عدة صور عقب الاحتفال بالتتويج بكأس الدوري الإنجليزي، وهي تضع تاجا على رأسها.

@_moacademy_ صلاح وبناته ????#moacademy original sound - شهد

وفي مايو الماضي، تداول الرواد مقطع فيديو شهد انتشارا واسعا، ظهر خلاله نجم الكرة العالمي محمد صلاح، رفقة ابنتيه «مكة» و«كيان»، خلال داخل إحدى غرف الملابس بنادي ليفربول الإنجليزي، وهو يحاور مجموعة من الفتيات المصريات في لقاء طريف.