وداعا للتشقق وتساقط الدهان.. طرق بسيطة لإخفاء تشوهات جدران الشقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تنزعج كثيرًا ربات البيوت من وجود تشوهات وتشققات في جدران غرف المنزل المختلفة ما يسبب مظهرًا قبيحًا أمام الضيوف. وتعتقد بعض السيدات أن وجود هذه التشوهات يبعث على الملل، وينشر الطاقة السلبية في أرجاء البيت.. فما هي الطرق المبتكرة لإخفاء هذه العيوب؟

يجيبنا على هذا السؤال؛ المهندس محمد الضبع، المختص في ديكور وتصميمات المنازل الراقية.. فإذا كنتِ ترغبين في الحصول على منزل بدون عيوب؛ نفذي هذه النصائح جيدًا:

- يمكنكِ إصلاح شرخ الحائط من خلال المعجون. اجعلي الشرخ على شكل رسومات بحيث تضفي في المكان مظهر رائع.

- من الأفكار المميزة لإخفاء تشوهات الجدران وضع ورق حائط بألوان تناسب أثاث منزلك، وألوان الغرفة بحيث يكون هناك تناسق.

- إذا كان بالحائط بقعة يصعب إخفائها أو كسر صغير يمكنكِ تعليق صور عائلية لتوثيق ذكرياتكم وفي نفس الوقت تخفي العيوب.

- برواز الحائط يستطيع بسهولة إخفاء مثل هذه التشققات أو الشروخ، ما عليكي إلا وضعه بحجم مناسب على المكان الذي ترغبين في إخفائه.

- جددي في طريقة إخفاء عيوب الحائط من خلال مرآة كبيرة بحيث تعطي مظهرًا رائعًا ولتستفيدي من المساحات المتاحة.

- استغلي كورة الإسكواش في إخفاء التشوهات من خلال جعلها مبللة بالماء وامسحي بها رسومات طفلك من على الحائط.

- استخدمي الأثاث في إخفاء عيوب الحائط إذا كانت بأسفل الحائط، فمثلا: حركي الأثاث على المنطقة المراد إخفائها.

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