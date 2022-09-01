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تحذير ونصائح مهمة حول "خناقات" الزوجين وتأثيرها على الأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

مع ارتفاع وتيرة الخلافات الأسرية بين الزوجين؛ قد يتجه أحد الطرفين إلى استعمال العنف ضد الآخر، ويكون لذلك أضرار كبيرة على استقرار البيت.

تمتد أيضًا تأثيرات هذه الجريمة - الضرب - إلى الأبناء، خاصة الأطفال الذين يشاهدون آبائهم يتشاجرون معًا.. لذلك نستعرض لكم أبعاد وأضرار هذه الإشكالية مع الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، الذي بقدم أهم النصائح للحد من مخاطرها:

- في البداية يحدثنا على تأثير العنف الأسري على الأطفال، ويعدده كالتالي:

1 - المشاكل الأسرية تُضعف شخصيته، وتجعله يخاف.

2 - يفقد الطفل قدوة الوالدين بسبب عنفهم.. ويتأثر بألفاظهما.

3 - يعاني من قلة التفكير والتركيز والتحصيل الدراسي، بالإضافة إلى ضعف علاقاته الاجتماعية.

4 - لا يصدق كلامهما ويفقد ثقته فيهما.

5 -يصاب بالأكتئاب واضطرابات النوم والكوابيس.

استشاري الطب النفسي قدم روشتة نفسية تساعد الأزواج الذين يعانون من الخلافات الأسرية في مواجهة خلافاتهم، وتجنيب أطفالهم تبعاتها، وهي كالتالي:

1- حل الخلافات بين الأزواج في أماكن مغلقة بعيدا عن الأطفال.

2- طمأنت الطفل دائما بطيب العلاقة الجيدة بينهما.. وتجنب الإساءة لبعضهم أمامهم.

3 - إذا كانت بينكما مشاكل عليكم الالتزام بالكلام المهذب أمام الأبناء.

4 - في حال تطورت الخلافات.. إعلاء مصلحة الأطفال على خلافاتكم واستعينوا بطرف ثالث بينكم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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