جراح قلب عالمي: المرأة تتحمل الألم أكثر من الرجل.. «طبيعتها قوية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور محمد سليمان، جراح القلب ورئيس أقسام القلب بمستشفى كاترينا في هولندا، إن فريق البحث العلمي في المستشفى ينتج 8 أبحاث علمية في أمراض القلب كل عام، وهو رقم تاريخي لم تحققه مستشفى من قبل، لافتا إلى أن الفريق الطبي حاليا يعمل على دراسة أمراض القلب في المرأة التي تختلف تماما عن الرجل.

نسب الوفيات في السيدات بعد جراحة القلب أكثر من الرجال

وأوضح «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC» أن نسب الوفيات في السيدات بعد جراحة القلب بفترة زمنية تكون أكثر من الرجال، ويجري حاليا البحث عن السبب العلمي في ذلك لتقليل نسبة الخطورة لدى السيدات، «الستات عندهم مشاكل كتير زي الشرايين الطرفية والسكر والسمنة والضغط، بالإضافة للهرمونات التي تلعب دورا كبيرا في صحة المرأة وحياتها».

المرأة تتحمل الألم أكثر من الرجل

وأشار الدكتور محمد سليمان إلى أن المرأة تتحمل الألم أكثر من الرجل بكثير، بما يجعل الأعراض المرضية غير واضحة ومن ثم يتأخر التشخيص: «معدل إجراء عمليات القلب للمرأة تكون متأخرة عن الرجل بسبب تحمل المرأة للألم بشكل أكبر»، لافتا إلى أن القلب يعطي العلامات الخاصة بالمشاعر خاصة الحزن والفرح «القلب يتألم نتيجة ارتفاع معدل الضربات ومنها ينتج ألم بالقلب والصدمات النفسية تؤدي إلى حالات غير متوقعة وربما تؤدي لقصور ووفاة».

القلب هو أول عضو يتلقى إشارة من المخ

وأكد الدكتور محمد سليمان أن القلب أول عضو يتلقى إشارة من المخ بعد تعرضه لأي مؤثرات خارجية سواء الفرح أو الحزن «لازم نحافظ على إننا نصحى ونبدأ يومنا بأفكار إيجابية وليست سلبية لأنها تؤثر على رد فعل القلب بشكل مباشر».