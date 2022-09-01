لصاحبات الشعر الخفيف.. 8 عادات لا تفعليها مطلقا: «هتخسريه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعيش صاحبات الشعر الخفيف في مشكلات دائمًا إذ يخشين العديد منهن تساقط الخصلات واحدة تلو الأخرى، أو تعرضه للتلف بسبب رقته الشديدة مع العوامل الخارجية مثل التلوث، الإجهاد، والهرمونات، والتصفيف بالحرارة المفرطة، ومنتجات العناية بالشعر الغنية بالمواد الكيميائية، الأمر الذي يحتاج لروتين عناية خاص حتى تتمكني من الحفاظ عليه.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 8 عادات لا تقومي بها مطلقًا، إذا كنت من صاحبات الشعر الخفيف، وفقًا للموقع الهندي boldsky.

تجنب تصفيف الشعر بالحرارة بانتظام

تجنبي الاستخدام المنتظم لهذه الأشياء غير الملائمة للشعر، إذ تؤدي الحرارة الزائدة الناتجة عن منتجات تصفيف الشعر إلى إضعاف جذور الشعر وأطرافه.

تجنبي المواد الهلامية ورذاذ الشعر

الشعر الرقيق أو الناعم يمنح مظهرًا رقيقًا بشكل طبيعي، إذا قمت بوضع بخاخات هلامية على شعرك، فإن نفس الشيء يبدو لزجًا ويمكن أن يجعل شعرك يبدو رقيقًا جدًا.

استخدام منتجات العناية التي تحتوي على المواد الكيميائية

معظم منتجات العناية بالشعر مليئة بالمواد الكيميائية التي تضر بجودة الشعر، اختر منتجات مجموعة الشعر الخالية من السموم مثل البارابين والكبريتات، واختاري شامبو خفيف للاستخدام اليومي.

شراء منتجات تكثيف الشعر

تتحدى بعض العلامات التجارية في السوق أن تجعل الشعر الخفيف كثيفًا وقويًا، ولكن في الأغلب تحتوي منتجات تكثيف الشعر على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل الشعر الرقيق.

استخدام الكثير من الزيت

إذا كنت تعتقد أن وضع الكثير من الزيت على الشعر يوميًا سيحسن ملمسه، فأنت مخطئ، بالطبع الزيت المناسب، مفيد للشعر ولكن الكثير منه يمكن أن يمنحك قشرة الرأس وستفقد المزيد من الشعر، فبدلا من ذلك، ضعي كمية صغيرة من الزيت ودلكيها برفق على الشعر.

تناول حبوب نمو الشعر

يمكن أن تؤدي حبوب نمو الشعر إلى العديد من الآثار الجانبية، لذا توقف عن تناول حبوب نمو الشعر بدون وصفة طبية معتمدة من قبل خبير.

اتباع نظام غذائي سيئ

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا من الخضروات ومنتجات الألبان والبيض واللحوم والفواكه الطازجة والعصائر الصحية والمكسرات، سيكون له تأثير إيجابي على صحة شعرك أيضًا، لكن تجنب تناول الكثير من الوجبات السريعة إذ أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم الموجود في تلك الأنواع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الشعر الخفيف.

عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية

تعتبر اليوجا طريقة رائعة للعناية بصحتك العامة وتحسينها، بما في ذلك الشعر، فهمي تسمح بتدفق الأكسجين والدم المناسبين إلى الرأس وبالتالي تقوي جذور شعرك، مارسيها بانتظام لأنها بالطبع ستحسن من نمو وكثافة الشعر.