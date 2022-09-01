مؤسس «أطفال مفقودة» بعد العثور على رضيع بـ«ببرونة» في الشارع: حالته غير مستقرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غلب اللون الأصفر ملامحه وعيناه، ربما يٌعاني من مرض الصفرا التي يولد بها العديد من الأطفال، أو وسط القمامة والحيوانات الضالة والحشرات، الدموع غلبت عليه، والخوف والحزن سيطر على ملامحه، هكذا التقط أحد الأشخاص صورة لطفل رضيع، مُلقى بالشارع لا حول له ولا قوة، بدون هوية ترافقه «ببرونة الحليب» فقط، لتضج الصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، في محاولات للبحث عن ذويه.

الناس لاقته في فيصل وبدأنا باجراءات حمايته

صورة على صفحة مبادرة «أطفال مفقودة» بموقع التواصل الاجتماعي «فيبسبوك» للرضيع للبحث عن ذويه، كشف عن تفاصيلها رامي الجبالي، المسؤول عن المبادرة، خلال حديثه لـ«هُن»: «الطفل للأسف شكله تعبان وبيعيط، الناس لاقته إمبارح، 31 اغسطس في شارع مدرسة مينا الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة وبلغونا على طول علشان نتحرك وننزل الصورة يمكن أهله يتعرفوا عليه لو مش هما اللي سايبينه».

بلغنا الشرطة والخطوات كلها لصالح الطفل

أوضح «الجبالي» أنهم على الفور توجهوا لقسم الشرطة بفيصل، لتحرير محضر عثور طفل، والإبلاغ عن الواقعة للتحرك فيما هو صالح للطفل وبخطوات متتابعة: «في الأول إحنا نشرنا الصورة يمكن متاخد من أهله، مش حابين نُجزم إن هما اللي رموه، رغم إنه الاحتمال الأكبر».

وتابع: «الطفل أول حاجة هيروح المستشفى للفحوصات الطبية، والتحريات هتثبت أهله اتخلوا عنه ولا تايه منهم، ووقتها لو اتخلوا هيمضوا على تعهد بالحفاظ عليه، لكن لو لم يتم العثور عليهم من الأساس هيروح لدار الرعاية».

مختتمًا: «الطفل لو أهله مظهروش، طبعًا في بلاغ بيروح لمكتب النائب العام لحماية الطفل ومحضر بخط النجدة، من ثم استخراج شهادة وهمية ليه وإيداعه في دار رعاية».