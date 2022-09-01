كيفية حساب السعرات الحرارية بطريقة سهلة.. اضرب وزنك في 15

القاهرة - سمر حسين - صحة

كيف يتم حساب السعرات الحرارية؟.. سؤال يدور في أذهان الكثير، خاصة مع قُرب انتهاء موسم الصيف، والخوف من زيادة الوزن مع دخول فصلي الخريف والشتاء، إذ يرتبطان بتناول الوجبات الدسمة بشكل مستمر، وقلة النشاط ما يزيد من الوزن.

كيف يتم حساب السعرات الحرارية؟

وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، فإن السعرات الحرارية تتوافر في أحد المغذيات الكبيرة الثلاثة « الكربوهيدرات والدهون والبروتينات» التي تغذي الجسم وتمده بالسعرات الحرارية اللازمة، فيمكن للسعرات الحرارية أن تتحول إلى طاقة أو تُختزَن داخل الجسم كدهون.

كيف يتم حساب السعرات الحرارية؟

وضع موقع «health harverd» المعني بالصحة عدة خطوات لحساب السعرات الحرارية، مؤكدًا إن أسهل طريقة لحساب السعرات الحرارية في الجسم، كالتالي:

- ضبط الوزن

أول خطوات حساب السعرات الحرارية، هو ضبط الوزن، فإذا تناولت سعرات حرارية أكثر مما تحرق، فسوف يزداد الوزن، وأما إذا تناول سعرات حرارية أقل، مع زيادة معدل الحرق، والقيام بالنشاط البدني، فبالتالي ستفقد الوزن.

- إذا قلت السعرات الحرارية عن 1000 إلى 500 سعر حراري، في النظام الغذائي اليومي المعتاد، سينقص الوزن نصف كيلو جرام في الأسبوع.

- اضرب وزنك الحالي في 15

اضرب وزنك الحالي في 15 إذ يكون الناتج هو عدد السعرات الحرارية من وزن الجسم اللازم للحفاظ على وزنك الحالي إذا كنت شخص تمارس الرياضة وتتمتع بوزن مثالي وصحي.

- إذا كان طولك 150 ووزنك 70 كيلو، تحتاج إلى خسارة حوالي 6 كيلو من وزنك، كما يجب ضرب الوزن 70 كيلو في 15 ، فستحصل على 1050، وهو عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا للحفاظ على وزنك الحالي.

- الآلة الحاسبة

يمكن حساب السعرات الحرارية من خلال استخدام حاسبة، ومواقع الويب المختلفة الموثوقة، التي توفر الأدوات المتاحة أو تطبيقات الهاتف الذكي التي تحسب بدقة كمية السعرات الحرارية في كل نوع طعام او شراب.

- بدائل الأطعمة

استخدم بدائل للأطعمة التي تزيد سعراتها الحرارية، فمثلًا حليب منزوع الدسم بدلًا من كامل الدسم، ودقيق بني، بدلًا من الأبيض.

- الفواكه بدلًا من الحلوى

تناول الفواكه الطازجة، التي تفقد الوزن، بدلا من تناول قطع الحلوى.

يذكر أن السيدات يحتاجن إلى حوالي 2000 سعر حراري، في اليوم للحفاظ على الوزن، بينما تحتاج حوالي 1500 سعر للرغبة في إنقاصه، أما الرجال فيحتاجون إلى تناول حوالي 2500 سعر حراري، للجسم في اليوم وحوالي 2000 سعر لخسارة نصف كيلوجرام من الوزن في الأسبوع، ولكن لا يمكن الاعتماد على النتائج إلا تحت إشراف أخصائي صحي، وفقًا للحالة نفسها عقب الكشف.