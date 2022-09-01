لحظة مرعبة: سائحة تحاول التقاط "سيلفي" مع دب بري.. فماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تُظهر اللقطات المرعبة اللحظة التي اندفع فيها دب بري نحو سائحة حاولت التقاط صورة "سيلفي" معه، بينما قد تفترض أن معظم الناس يدركون أهمية عدم الاقتراب من الحيوانات البرية آكلة اللحوم، لكن يبدو أن هذا الدرس مهم للجميع.

في المقطع الذي صُوّر في رومانيا، يمكن رؤية امرأة تسير نحو دب كبير على جانب الطريق، وهي تحمل هاتفاً في يدها من أجل التقاط صورة معه.

ثم سُمع الأشخاص الذين يصورونها من مكان آمن في سيارة أخرى على مسافة بعيدة وهم يقولون: "يجب أن أصورها، انظر كيف تمسك بيدها الهاتف، أيتها الفتاة الغبية".

ثم تأخذ الأمور منعطفاً نحو الأسوأ عندما يندفع الدب فجأة نحو المرأة، ما يصيبها بحالة من الهلع والخوف على حياتها، فسرعان ما استدارت وهرعت إلى سيارتها بأمان وتوقف الحيوان بعد قفزته الأولى، على الرغم من أنه يبدو غاضبًا جدًا.

كان المتفرجون يسجلون اللحظات في حالة من الصدمة قائلين: "هل يمكنك أن ترى كم هي غبية؟ اذهبي إلى السيارة"، وتم نشر الفيديو الأصلي على TikTok ولكن حذفه الحساب الذي شاركه بعدها.

ليس من الواضح بالضبط أين تم تصوير الحادث في رومانيا، لكن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات متكررة للسائقين بعدم معاملة الدببة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، كما قال كوستيل أليكس وزير البيئة الروماني: "الدب حيوان بري محمي بموجب القانون، وليس حيوانًا أليفًا".

5 أعراض مبكرة لسرطان القولون والمستقيم.. انتبه إليها

نوع شهير من الشاي تناوله يوميا يعزز صحة الدماغ والعظام

في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عندما يأكل التين الشوكي؟

ظهور الشامات بالجسم.. 6 علامات تعني أنها خطر وتستدعي زيارة الطبيب

ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت تناول الأرز يوميا؟