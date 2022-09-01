جراحة خطيرة لرجل ابتلع 116 مسمارا.. لماذا يأكل بعض الناس الأشياء الغريبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تنص منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على أن الغذاء ضروري للنمو والتنمية والتغذية، بالنسبة للكثيرين هو المصدر النهائي للسعادة، نظرا لأن ما نأكله وما نشعر به مرتبطان، فإن تناول الفواكه الطازجة والخضروات ووجبة مطبوخة في المنزل عادة ما يعتبر جيدا لصحة الجسم والعقل، بالمقارنة يعتقد أن الوجبات السريعة مثل البرجر والصودا والبطاطس المقلية لها تأثير سلبي على صحتنا البدنية والعقلية.

وفي حين أن الطعام يمكن أن يكون صحيا وغير صحي، فمن المعروف أن قلة من الناس يأكلون المعادن والزجاج والزيت كمقبلات، فمثلا تناول ميشيل لوتيتو، حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأغرب نظام غذائي، 900 جرام من المعدن كل يوم، والذي تضمن أجهزة تلفزيون وكمبيوتر وطائرة صغيرة، وفق ما أورد موقع "grunge".

قد يكون تناول الأطعمة الطازجة أو الوجبات السريعة أو "الوجبات الغذائية الغريبة" خيارا فرديا، ولكن بالنسبة لـ 9٪ من السكان حول العالم الذين يعانون من اضطرابات الأكل المختلفة، فهو أمر مغاير.

المعادن غير الغذائية في النظام الغذائي:

في ولاية راجستان غربي الهند، صُدم الجراحون عندما عثروا على 116 مسمارا حديديا بأحجام مختلفة، وسلك طويل، وحبيبة حديدية في جدار معدة شخص، بعد أن اشتكى من ألم شديد في المعدة، لحسن الحظ، نجا "بهولا شانكار" البالغ من العمر 42 عاما من الجراحة المحفوفة بالمخاطر التي استمرت ساعة ونصف، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".

وقال الدكتور أنيل سايني، الذي أجرى عملية جراحية لـ"بهولا" في مستشفى حكومي: "إنه غير قادر على سرد كيف حدث له ابتلاع مثل هذه الكمية الضخمة من الأشياء، كان من الممكن أن تكون المسامير الحديدية قاتلة إذا دخل أي منها إلى أمعائه".

وفي حادث سابق، أزال الأطباء بأعجوبة 263 قطعة نقدية و100 مسمار من "مقصود خان" وهو سائق عربة يبلغ من العمر 28 عاما، في ولاية ماديا براديش بوسط الهند، وفي حين لم يستطع بهولا تفصيل كيفية ابتلاعه للأشياء الخطرة، يعتقد الأطباء أن "مقصود" عانى من الاكتئاب.

نشأت حالة أخرى من هذه المواقف في عام 2016، عندما خضع شرطي في مدينة أمريتسار شمال الهند، لعملية جراحية لمدة خمس ساعات لإزالة 40 سكاكين جيب من معدته.

لماذا يتوق الناس إلى العناصر غير الصالحة للأكل؟

إن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نادر في الأكل يسمى "بيكا" أو يفتقرون إلى التغذية في وجباتهم الغذائية غالبا ما يضطرون إلى تناول أشياء غريبة مثل الطلاء والمعادن والشعر، في حين أن القليل منهم قد يبتلعون أشياء يحتمل أن تكون خطرة دون وعي أو عن قصد، فإن بعض الأشخاص المصابين بأمراض عقلية مثل الفصام واضطراب الوسواس القهري (OCD) غالبا ما يطورون "بيكا" كآلية للتكيف.

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