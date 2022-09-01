تبرع بكليته لزوجته وبعد الطلاق طالبها بردها أو دفع ثمنها: بـ28 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

طالب طبيب أمريكي، طليقته برد الكلى التي تبرع بها إليها أو رد ثمنها، وذلك بعد انقصالهما، وسط اتهامات متبادلة بالخيانة الزوجية.

وكان الدكتور ريتشارد باتيستا جراح في المركز الطبي بجامعة ناسو في نيويورك، تبرع لزوجته السابقة دونيل بالكى، بعد تدهور صحتها، للمساعدة في إنقاذ حيتها، وعندما تعافت من الجراحة، بدا الأمر وكأنه قصة نجاح جامحة.

تقدمت "دونيل" بطلب الطلاق، بعد نحو عامين من التبرع لها، وسط اتهامات متبادلة بالخيانة الزوجية، وعلى خلفية ذلك قرر "باتيستا" تقسيم قيمة منزلهما وحساباتهما المصرفية، واسترداد استثماره في حياة زوجته، وطلب منها إما أن تعيد له كليته أو تدفع له 1.5 مليون دولار (ما يعادل 28 مليون جنيه) مقابل قيمة العضو.

ورفض القضاء الأمريكي ادعاء الزوج رغم الجهود التي بذلها محاميه، وقضى بألا يستطيع المطالبة بدفع ثمن كليته، وكان هذا متوقعا من العديد من علماء الأخلاق الطبية، الذين أشاروا قبل المحاكمة إلى أن شراء أو بيع الأعضاء غير قانوني، وبالتالي من غير المنطقي تسعير قيمة العضو في الطلاق.

على الرغم من أن النتيجة قد تبدو حتمية للغرباء، إلا أن الدكتور باتيستا ليس أول شخص يرغب في استعادة كليته بعد الطلاق، ففي عام 2014، طلبت امرأة بريطانية تدعى سامانثا لامب من زوجها السابق، أن يعيد لها كليتها، وكانت قد تبرعت بالعضو في عام 2009 عندما كانت صحته حرجة، لكنها ادعت لاحقا أنه بدأ في خيانتها بعد وقت قصير من الجراحة.

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