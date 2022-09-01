«سما» تبدع في رسم جدارية تجمع 9 معالم عالمية.. «صممتها في 35 يوما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الأهرامات وتمثال الحرية وبرج إيفل وساعة بيج بن» وغيرها من معالم أثرية مميزة اجتمعت في جدارية فنية أبدعتها سما إبراهيم، خلال مشروع تخرجها في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والتي عبرت من خلالها أن العالم أصبح قرية صغيرة واقتربت المسافات بين البلدان مع تطور وسائل النقل والمواصلات.

الفكرة التي راودت ابنة محافظة السكندرية، جاءت بفضل التطور الهائل في تكنولوجيا النقل والمواصلات، حتى تلاقت ثقافات وحضارات الشعوب جميعا في قرية واحدة، فأصبح بإمكان البشر التنقل من شرق العالم إلى غربه في ساعات قليلة.

رموز 9 معالم سياحية للتعبير عن تلاقي الثقافات

«سما» تقول لـ«الوطن» إنها اختارت مطار القاهرة الدولي كمكان مقترح لمشروع تخرجها من فنون جميلة بالإسكندرية، نظرا لكونه موطن السفر ومنه يستطيع المواطنون السفر دوليا متطلعين إلى الاكتشاف والحرية والتجديد، متخذة رموز 9 معالم سياحية في تلك الجدارية للتعبير عن تلاقي الثقافات والحضارات عبر السفر الخارجي.

تفاصيل جدارية فنية لوضعها في مطار القاهرة

الجدارية التي تمت على مساحة 80 سم طولا و190 سم عرضا، حوت رموزا سياحية مختلفة أولها برج العرب من إمارة دبي، وتمثال الحرية في نيويورك، وهرم تشيتشن ايتزا في المكسيك والذي يعد من عجائب الدنيا السبع الحديثة، لذا جرى ضم الأهرامات من مصر، ومعبد السلام أو ما يعرف باسم «الكولوسيوم» من روما لذات السبب كونهما من عجائب الدنيا السبع.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل ضمت الجدارية رموز من مدينة سيدني من استراليا، وساعة «بيج بن» من لندن، وبرج إيفل من باريس، بالإضافة إلى جسر البوابة الذهبية أو ما يعرف بمسمى «جولدن جيت» من الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة وتقنيات العمل في الجدارية الفنية

المعالم الواردة في الجدارية من 9 دول على مستوى العالم، استغرق تحويلها إلى عمل فني خلال 35 يوما: «كان كل تركيزي إني أنجزه في أقل فترة ممكن فكان وقت ضغط شديد عليا، وكان محتاج تركيز كبير لأني استخدمت فن الفسيفساء أي الموزاييك».

أشارت «سما» إلى استخدامها أحجار طبيعية مثل الحجر الرملي، والرخام، والأزملت للخزف اللامع والماط والزجاجي «الإسلامي والأوبالين»، مؤكدة على إعجاب الكثير بفكرة مشروعها الذي شجعها إلى تقديم أفكار جديدة أخرى بعد التخرج خلال سوق العمل.