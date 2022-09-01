في عيد ميلادها الـ52.. سر جمال ورشاقة الملكة رانيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - لا شك أن الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هي واحدة من أشهر أيقونات الموضة، إذ تحرص في إطلالاتها على اختيار القطع العصريّة والتنسيقات الأنيقة، وتزيّنها بالإكسسوارات الفاخرة وأحذية الكعب العالي.

واحتفلت الملكة رانيا بعيد ميلادها الـ52 أمس الأربعاء 13 أغسطس، وتداول عدد من رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لها، وسط إشادات واحتفاء وتهاني.

أناقة الملكة رانيا لا يمكن الاختلاف عليها، ففي كل مرة تظهر فيها تخطف الأنظار إمام لإطلالاتها المميزة أو لجمالها والحفاظ على شبابها.

إطلالات مميزة

وتُضفي الملكة رانيا لمسات شخصية بسيطة إلى إطلالاتها، فتختار الأقراط والقلادات الناعمة التي رصعت بالأحجار الكريمة الملونة، وترتدي الكعب العالي بتصميم كلاسيكي بسيط، أما شعرها فتحرص على أن يٌسرح بأسلوب كلاسيكي في شنيون سفلي أو يرفع نصفه إلى الخلف.

الثوب الأردني

أبرز ما تألقت به الملكة رانيا من إطلالات حين ارتدت الثوب الأردني الذي يحمل تطريزات دقيقة صنعته أيادي أردنيّة من فترة لأخرى، ارتدت أحد الثياب الأردنيّة في زيارة رسميّة إلى هولندا العام الماضي، وشكرت عليه سيدات منطقة السلط، فيما حرصت على اختيار الثوب الأردني عند زياراتها إلى المناطق والمحافظات الأردنيّة في السنوات الأخيرة.

أبرزها طلتها بفستان أسود طويل كلاسيكي، ومن فوقه معطف من الفرو، غاية في الرقي باللون الأبيض مطرز باللونين الأحمر والأسود، من خلال الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سر رشاقة وجمال الملكة رانيا

والملكة رانيا هي أم لـ4 أولاد، لكن هذا لم يمنعها من الحصول على جسم رشيق وأكثر أناقة تظهر عليها في المناسبات الخاصة والعامة، حيث تحظى بإعجاب كبير من قبل جميع السيدات حول العالم.

ودوما ما يتساءل المتابعون عن سر رشاقة وجمال الملكة رانيا، التي تظهر في جميع إطلالتها المميزة والجميلة بجانب أناقتها المذهلة.

يأتي السر في اتباع الملكة رانيا النظام الغذائي GI، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس".

ويعتمد هذا النظام على مؤشر نسبة السكر في الدم أو التعرف على طرق ارتفاع مستويات السكر في الدم، بعد أن يتم تناول وجبة صغيرة من الكربوهيدرات.

ما هو النظام الغذائي GI؟

وهذا النظام الغذائي مخصص لـ 100 نوع من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والسكر.

ويعتمد في خسارته للوزن ليس على نوعية الأطعمة بل على طريقة تحضيرها، حيث يعتمد على الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر "الجلايسيمي"، والتي بدورها تعزز عملية خسارة الوزن وحرق الدهون في مختلف أجزاء الجسم، والتي ترتبط بشكل مباشر بالوزن والكوليسترول.

وجمال ورشاقة الملكة رانيا يرجع إلى اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن واتباع حمية مؤشر نسبة السكر في الدم، بحسب ما ذكر تقرير "ديلي إكسبرس".

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