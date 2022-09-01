حيل بسيطة للتفريق بين بطاطس التحمير والطبخ.. جربها وماتزودش في أكل المقلية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كثيرا ما تحتار ربة المنزل عند اختيار البطاطس، والتفرقة بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبخ، ونظرية الطفو لاختيار المخصصة للقلي، هي واحدة من أساسيات التحديد، لكن لا يجب تناولها بكميات كبيرة، لأنها لا تلائم الدايت، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، الذي أوضح طريقة التفرقة بين النوعين.

فوائد البطاطس وطرق التفريق بينها

تشتكي ربة المنزل من أن البطاطس دائما ما تحمر زيادة عن اللوزم بدون أن تستوي للأكل، أو تكون مسكرة في أحيان أخر، إذ يؤكد الدكتور محمد حلمي، في تصريحات صحفية، أن المشكلة الحقيقية تكون في بطاطس الطبخ عند تحميرها، فهي تكون إما مسكرة بشكل مبالغ فيه، أو محروقة من الخارج وغير مستوية من الداخل، لافتا إلى أن أكثر ما يميز بطاطس التحمير، أنها غنية بالنشويات وفاتحة من تحت القشرة عكس بطاطس الطبيخ.

ويشير استشاري التغذية العلاجية، إلى أن حبة بطاطس واحدة بها أكثر من 50% من احتياجك اليومي من فيتامين سي، فهي تحتوي على 51 ملليجرام من فيتامين سي، كما أنها غنية جدًا بفيتامين (ب6)، الذي يلعب دورًا كبيرًا في الجهاز العصبي بجسم الإنسان.

ويدخل فيتامين (ب6) في تخليق الأمينات التي تعتبر نواقل عصبية بين الخلايا وبين المخ، وبعض هذه النواقل العصبية الأمينية تحتاج إلى فيتامين (ب6) من أجل إنتاج السيروتونين، وهو هرمون ضروري جدًا للأعصاب، حيث إن نقصه يصيب بالاكتئاب والأرق والقلق والعصبية، وكذلك هرمون الميلاتونين وهو ضروري من أجل النوم السليم، والإيبنيفرين والنوريبنيفرين، وهما هرمونان يقومان بمساعدة الإنسان في التخلص من الإرهاق والإجهاد.

مواصفات بطاطس التحمير

يوضح استشار التغذية، مواصفات بطاطس التحمير والفرق بينها وبين النوع المخصص للطبخ، كالتالي:

- بطاطس التحمير حمراء، مستديرة الشكل.

- جامدة جدا مع الضغط، إذا كانت طرية تطبخ وتجنب قليها.

- بطاطس التحمير دائما حجمها أقل من بطاطس الطبخ.

طريقة بسيطة لمعرفة بطاطس الطبح

إذا اختلط عليكِ الأمر تماما، ولم تستطعي التفريق بينهما، فاحضري إناء به ماء وتوضع فيه ثمرة من البطاطس، لو طفت حبة البطاطس إلى السطح يعني ذلك أنها مخصصة للتحمير وعمل الشيبس، وإذا غاصت في أعماق الإناء، فهذه بطاطس الطبخ.