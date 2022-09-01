«جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها».. تفاصيل حملة التضامن لمواجهة خطر الزواج المبكر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن الوزارة تعمل على تغيير بعض سلوكيات أهالي حي الأسمرات من خلال حملة «جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها»، موضحةً: «مثلما تم الحصول على مكان جميل يعيش فيه أهالي الأسمرات، يجب أن نغير بعض السلوكيات، وهذه الحملة ستشمل أحياء ومدن أخرى، بدأنا بالعشوائيات وسنستمر في باقي المناطق».

قصص مأساوية بسبب الزواج المبكر

أضافت آمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، عبر شاشة dmc، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن هناك موافقة من الأهالي على الحملة، البعض يتحدث عن المأساة وكلها قصص حقيقية، ومن تزوجن مبكرًا لديهن إصرار على ألا تكرر بناتهن هذه التجربة، وهو ما يمثل مدخلا مهما للحملة: «الزواج المبكر يضيع على الفتيات حقوقهن».

وتابعت: «اللي بتجوز بنتها بدري بترميها مش بتجوزها، والحملة تستهدف الأمهات وبناتهن»، لافتةً إلى أن الوزارة عملت أيضا على تنمية مهارات أهالي السيدات والبنات في العشوائيات مثل الرسم: «كنا بنعلم الأطفال الرسومات وبنسيب كل واحد ينطلق ويعبر عن مواهبه».

مسابقة يومية بقيمة 1000 جنيه

كانت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، قد كشفت تفاصيل إطلاق وزارة التضامن مسابقة يومية بقيمة 1000 جنيه، ضمن حملتها ضد زواج الأطفال، حيث حملت اسم «كل يوم معلومة».

المسابقة تفاعلية ويتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتدور الأسئلة في المسابقة حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية تجاه زواج الأطفال.