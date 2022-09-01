هكذا تنقذين حاجبك بعد اختفائه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة "هاوت.دي" الألمانية أنه يمكن للمرأة إنقاذ الحاجب بعد اختفائه بسبب التشذيب الزائد مثلا من خلال بعض الطرق، هي: قلم الحواجب وبودرة الحواجب و"المايكروبليدنج" (Microblading).

وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أنه يمكن إعادة رسم الحاجب بواسطة قلم الحواجب، مع مراعاة استعمال قلم صلب بعض الشيء؛ لأن الأقلام اللينة يمكن أن تتسبب في تلطخ الحاجب.

وتمتاز بودرة الحواجب بقدرة تغطية أقل بعض الشيء من قلم الحواجب، ويراعى تطبيقها بواسطة فرشاة نحيفة ومائلة بعض الشيء.

وتعد طريقة "المايكروبليدنج" أحد أنواع المكياج الدائم، وفيها يتم وشم الحاجب بواسطة إبرة دقيقة.