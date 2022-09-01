أسباب التبول اللاإرادي لدى الأطفال.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الدكتورة ميلاني أهاوس إن التبول اللاإرادي لدى الأطفال يعني عدم قدرة الطفل على السيطرة على البول بعدما يتم عامه الخامس.

وأوضحت طبيبة الأطفال الألمانية أن التبول اللاإرادي لدى الأطفال له أسباب عدة، منها عضوية ومنها نفسية، موضحة أن الأسباب العضوية تكمن في تأخر نضج بعض مناطق الدماغ ونقص الهرمون المضاد لإدرار البول وضعف سعة المثانة ومشاكل الكلى.

أما الأسباب النفسية والاجتماعية فتتمثل في اضطرابات الخوف والقلق والاكتئاب، على سبيل المثال انفصال الوالدين أو فقدان أحد الوالدين أو ولادة أخ جديد أو أخت جديدة أو مشاكل في رياض الأطفال أو المدرسة مثل التعرض للتنمر.

وعن كيفية التصرف السليم، حذرت أهاوس الوالدين من توبيخ الطفل أو عقابه، كي لا تتفاقم المشكلة، وإنما ينبغي معاملة الطفل بحنان ورفق لدعمه نفسيا. كما ينبغي استشارة الطبيب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي والعلاج السلوكي وتمارين تقوية قاع الحوض.