معطف للأم وطفلها على طريقة «الكانجرو».. هيبقى فى حضنك طول الوقت

القاهرة - سمر حسين - ماما

«كانجرو كوت»، هو اسم المنتج الجديد الذي طرحته شركة SHEIN، التي تعتبر واحدة من أكبر متاجر البيع عبر الإنترنت في العالم، إذ إن لها شعبية عالمية في الوطن العربي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وغيرها، وتطرح موديلات عصرية تلائم الجميع من الصغار للكبار والنساء والحوامل والرجال، ولكن هذا الموديل الأخير يعتبر فريدًا من نوعه.

تفاصيل كانجرو كوت

نشرت صفحة SHEIN عربي، تفاصيل المعطف الجديد الذي طرح بألوان الأسود والرمادي والأبيض في أسود، وبشكل غريب يلائم الأم والطفل على حد سواء، عن طريق وضع الطفل في حضن والدته، ومن ثم غلق المعطف عليهما بواسطة سحابة أو «سوستة».

طرحت SHEIN المعطف باسم «كانجرو كوت»، أو «معطف الكانجرو»، ويأتي بمقاسات كثيرة مختلفة، وله 3 ألوان كذلك رمادي وأسود وأبيض في أسود، واستمد المعطف اسمه من الكانجرو الذي يحمل أطفاله في جيب داخلي طوال الوقت.

ويبلغ سعره حوالي 700 جنيه مصري؛ إذ إنه جاكيت أو معطف وفي نفس الوقت حامل للطفل، فستسغنى الأم في وقت ارتداء المعطف عن حاملة الأطفال تمامًا، وكذلك عن العربية المخصصة لهم.