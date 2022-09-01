الامارات | مليون دولار تعويضاً لفتاة أمريكية عن التنمّر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت طالبة أمريكية تعرضت للتنمر إلى ملاحقة مدرستها ومديرتها قضائيا، حيث أمرت منطقة لوس أنجلس التعليمية ، دفع مليون دولار للطالبة

ورفعت إليري أيرونز (18 عاماً) دعوى قضائية ضد المدرسة لأنها لم تأخذ مطالبها بالتعرض للتنمّر، وإيقافه من قبل الطلاب، على محمل الجد.

وتجاهل مسؤولو المدرسة الذين زعموا أنهم استدعوا الشرطة، بعد أن علموا أن زملاءها الطلاب قدموا عريضة يطالبون بقتلها، دون ذكر أسباب.

وقالت المحامية آيرونز كريستا رامي: «أخطر والداها المدرسة بأن ابنتهما تتعرض للتنمّر، ولم تقدم المدرسة أي شيء لوقف التعرض للطالبة وإيذائها نفسياً».

وقالت المحامية: «كذبت مديرة المدرسة ميليسا جودن بشأن استدعاء الشرطة لأنها علمت بالالتماس، وادّعت أنها فعلت كل ما بوسعها لإيقاف التنمّر على الفتاة».

وأعلنت المحامية أن قضية موكلتها جعلت المنطقة التعليمية التي تضم 3500 طالب تضيف وظيفتين جديدتين إلى المدارس من أجل سلامة الطلاب من مثل هذه الحالات.