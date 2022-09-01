الامارات | متوسط عمر الأميركيين يتراجع لأدنى مستوى منذ 26 عاما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت السلطات الصحية الأميركية، الأربعاء، أن متوسط عمر الأميركيين وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1996، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم.

وتراجع متوسط العمر المتوقع للأميركيين بنحو عام سنة 2021، بعد أن فقد عاما ونصف عام في 2020، لا سيما بسبب كوفيد-19.

وكشفت أرقام مؤقتة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن أمد الحياة المتوقع لدى الأميركيين بلغ 76,1 عاما العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.

وهذا الانخفاض الأكبر المسجل على مدى عامين متتاليين منذ أعوام 1921 إلى 1923. وللمقارنة، كان متوسط العمر المتوقع للأميركيين 77 عاما في عام 2020، في مقابل 78,8 عاما سنة 2019