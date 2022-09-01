للحفاظ على جاذبية مظهرها.. 5 نصائح تحمي أظافرك من التقصف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد الاهتمام بالأظافر ومحاولة الحفاظ عليها من التقصف من الأمور الهامة التي تحرص عليها الفتيات والسيدات، إذ أن تقصف الأظافر عادة ما يحدث نتيجة الإجهاد البدني أو نقص المغذيات، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث مشكلة كبيرة لدى بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن تقصف الأظافر أمرًا طبيعيًا تمامًا، ولا يمكن تجنبه في بعض الأحيان، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها منع تقصف الأظافر في المستقبل، بحسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

أسباب تقصف الأظافر

قد يحدث تقصف الأظافر نتيجة بعض العوامل، التي من بينها:

1- الرطوبة

يمكن أن تتسبب الرطوبة في ضعف الأظافر وهشاشتها، كما يمكن أن يتسبب التعرض الطويل الأمد لها في تليين الجلد حول الظفر، ما يجعل الظفر نفسه هشًا، وبالتالي يسهل تكسيره أو ثنيه أو انقسامه.

2- الالتهابات

في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي وجود عدوى فطرية أو بكتيرية في الظفر إلى تغيير ملمسه، ما يؤدي إلى ضعفه وتكسره.

3- القضم

كثير من الناس لديهم عادة انتقاء أظافرهم وقضمها نتيجة التعرض للقلق، ويمكن أن يتسبب نتف أو قضم أظافرك في إجهاده، وينتج عنه انقسام أو كسر فيه.

كيفية منع تقصف الأظافر

فيما يلي بعض النصائح لمنع تقصف الأظافر:

1- حافظي على أظافرك نظيفة وصحية.

2- الامتناع عن إبقاء يديكي أو قدميكي في الماء لفترات طويلة.

3- استخدمي المرطبات على أظافرك وجلدك.

4- استخدمي منتجات تقوية الأظافر إذا لزم الأمر.

5- لا تقضمي أظافرك بقدر الإمكان.