قصة مؤثرة لـ ممرضة أمريكية بعد إصابتها بسرطان الثدي.. تعمل في مستشفى لعلاج «الأورام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاشت سنوات طويلة من عمرها، على الرغم من صغرها، في مراعاة المرضى ومصابي الأورام السرطانية بأنواعها، ما بين الحميدة والخبيثة، لكنها لم تتخيل يومًا أنها ستكون واحدة منهم في يوم من الأيام؛ إذ اكتشفت ممرضة عشرينية إصابتها بالمرض اللعين بشكل مفاجئ، وهو ما غير مسار حياتها الطبيعي 180 درجة.

اكتشاف مفاجيء للمرض

بحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه جرى تشخيص الممرضة التابعة لهيئة NHS الطبية بالمملكة المتحدة، بإصابتها بسرطان الثدي، وفي مرحلة متقدمة، بعد اكتشفت كتلة كبيرة في ثديها الأيمن.

في سبتمر الماضي، ذهبت الممرضة البريطانية التي تدعى صوفي جاكسون، البالغة من العمر 26 عامًا، على الفور إلى طبيبها لفحصها، لكن قال لها إن الأمر لا يستدعي القلق، ولا يوجد ما يدل على إصابتها بالمرض.

ونظرًا لخبرتها في العمل بمجال الأورام، لم تقتنع الممرضة وذهبت لفحص نفسها عند أطباء متخصصين في علاج سرطان الثدي، إلى أن جرى إخبارها بأنها مصابة بالفعل، ومن ثم بدأت في الخضوع على مدار أشهر طويلة للعلاج الكيميائي، والإشعاعي، وكذلك الجراحة لإزالة الورم.

العودة للعمل مرة أخرى

إنجاز كبير حققته الممرضة العشرينية، بعد أن جرى القضاء على الورم، وعادت لعملها مرة أخرى في المستشفى الخاصة بعلاج الأورام التي عملت بها لسنوات، لكن قيل لها إن الورم من المحتمل أن يعود في العامين المقبلين؛ لأنها كانت مصابة به بشكل عدواني.

ولمنع عودة السرطان، تأخذ الممرضة العشرينية حقن منتظمة لخفض مستويات هرمون الاستروجين في جسدها.