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«اتحضر للأخضر».. «جميلة» تزرع أمام منزلها منذ 3 سنوات: مصدر جمالي وغذائي

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منزل جميلة وابنتها

أمام منزلها بالسنبلاوين، وتحديدا في عزبة حجي، اختارت جميلة سالم، صاحبة الـ42 عامًا، أن تحول أرض صغيرة لرقعة زراعية مليئة بالأشجار والمزروعات الخضراء، لتعيش في أجواء صحية منذ 3 سنوات مضت.

أشجار من البرتقال والعنب والجوافة، وورق العنب، والفلفل والطماطم، بدأت «جميلة» الأم لـ3 أبناء في زراعتها أمام منزلها، كمظهر جمالي وصحي في البداية، قبل أن تستفاد منهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي لها ولأفراد اسرتها أيضًا، فمنذ الصباح الباكر تستيقظ لرعايتها.

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جميلة: من 3 سنين بدأت أزرع قدام بيتي

منذ 3 أعوام مضت بدأت السيدة الأربعينية في زراعة المساحة الموجودة أمام منزلها للاستفادة منها، تقول لـ«هن»: «كنت خبرة في الزرع، بس الشجر كانت أول مرة، زمان كان عندنا أرض وبشوف إخواتي بيراعوها إزاي، ولما جاتلي الفرصة ولاقيت مساحة قدام بيتي قررت أزرعها واستفاد منها».

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بعمل محشي وسلطة وبنحلي كمان 

اكتفاء ذاتي بدأت السيدة في الاستفادة منه، من خلال مزروعاتها المختلفة، وفقًا لما ذكرته لـ«هُن»: «شجرة العنب بعمل منها محشي لما يكون مفيش حاجة في البيت تتعمل، غير الفلفل كمان والطماطم اللي بستخدمهم للسلطة، وكمان فواكه».

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وحول اتجاهها للزراعة أمام منزلها، أكدت السيدة أنه مصدر جمالي وغذائي في نفس الوقت، كما أنه صحي وطبيعي وغير مُضر لكونها لا تستخدم المواد الكيميائية: «برتاح نفسيا لما بشوف الزرع، سواء اللي قدام بيتنا أو حتى في الأرض لما بروح هناك».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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