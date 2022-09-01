5 نصائح لتحفيز طفلك على ممارسة الرياضة.. اهتمي بالمرح

القاهرة - سمر حسين - ماما

ممارسة الرياضة من الأمور الصحية الأساسية التي يجب وضع بذورها داخل الأطفال في مراحل عمرهم الأولى، حتى يتعودون عليها مع مرور السنوات، وتصبح من مهام يومهم الأساسية، لمساعدتهم في جعلهم أصحاء وذوي لياقة بدنية عالية.

لكن في بعض الأحيان قد يواجه بعض الآباء والأمهات مشكلة في مدى تقبل الطفل لممارسة الرياضة، والاستمرار والمواظبة عليها، وبناء عليه، قدم موقع mdanderson العالمي، مجموعة من النصائح لتحفيز الصغار على ممارسة الرياضات المختلفة.

1- أن تكون نموذجًا يحتذى به

يشاهدك أطفالك ويقلدون عاداتك، سواء كانت جيدة أو سيئة، فإذا رأى أطفالك أنك نشيطًا بدنيًا، فمن المرجح أن يكونوا نشيطين ويظلون كذلك طوال حياتهم، ويُقبلون على ممارسة الرياضة.

2- استخدام التمرين كوسيلة نقل

اصطحب أطفالك إلى المدرسة بالمشي على الأقدام، واستخدم أمامهم السلالم بدلًا من المصعد، وهكذا، حتى تشجعهم على ممارسة الحركة باستمرار.

3- مشاركة أفراد الأسرة

اجعل جميع أفراد الأسرة يشاركون في ممارسة الأنشطة الرياضية؛ إذ تعد هذه واحدة من أنجح الطرق لتغيير عادات ممارسة طفلك الرياضية.

4- التركيز على جانب المرح

يحب الأطفال الاستمتاع بما حولهم، لذلك من المرجح أن يستمروا في ممارسة الرياضة؛ إذا كانوا يمارسون نشاطًا يستمتعون به، على سبيل المثال، شغّل الموسيقى لهم أثناء ممارستهم التمارين الرياضية.

5- إشراك الأطفال في الأنشطة المنزلية

تعد العديد من الأعمال المنزلية، مثل تنظيف المنزل، وترتيب الغرفة، وغيرهم، من الوسائل التي تساهم في تحفيز حركة طفلك.