بعد فوزها بلقب ملكة جمال المراهقات.. ابنة انتصار: «مش بحب الواسطة وبثق في نفسي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استطاعت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، الحصول على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022 «Miss Eco ten 2022»، خلال حفل ختام المسابقة، التي أٌقيمت يوم الأحد الماضي، داخل أشهر فنادق التجمع، للإعلان عن صاحبة لقب ملكة جمال مصر، وملكة جمال مصر للمراهقات.

حالة من الجدل بعد فوز ابنة انتصار

وعقب فوز ابنة الفنانة انتصار أثار الخبر الكثير من الجدل؛ إذ تصدر اسم شاهيستا نادر، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عنها وعن كواليس مشاركتها بالمسابقة.

عندي 16 سنة واشتركت بالصدفة

وعن كواليس اشتراكها بمسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات 2022 «Miss Eco ten 2022»، أكدت ابنة الفنانة انتصار لـ«هن»، أن الأمر جاء عن طريق الصدفة: «صديقة ليا قدمت في مسابقة ملكة جمال مصر، ولأني 16 سنة ففكرت في مسابقة المراهقات، ووالدتي معترضتش بالعكس شجعتني».

وأوضحت شاهيستا نادر: «المهم إن الشخص يكون واثق من نفسه، ومثقف جدًا، ويقدر يواجه الجمهور ويأثر بكلمته، وطبعًا في بعض المعاير الجمالية الخاصة بالوزن والطول».

وعن خطواتها المقبلة عقب التتويج، أكدت ابنة الفنانة انتصار أنها تسعى لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا.

مش بحب الواسطة والفرحة بعد تعب لها طعمها

وبخصوص حديث البعض حول تأهيلها للقب بسبب والدتها، نفت الفتاة الأمر تمامًا، مؤكدة أن الأخيرة لم ترافقها خلال مشوار المسابقة، وكانت تدعمها فقط: «كانت معايا خطوة بخطوة لكن من غير ظهور، مش بحب الواسطة والفرحة بعد تعب لها طعمها، وأنا تعبت من شهر يونيو الماضي، وخدت اللقب من بين 23 متسابقة».

يذكر أن مسابقة ملكة جمال مصر للمراهقات، تقام كل عام في مصر، تحت إشراف آمال رزق، وضمت لجنة التحكيم الفنانة سالي عبدالسلام، والفنان مصطفى درويش.

وشاركت شاهيستا نادر من قبل في مسرحية «يعيش أهل بلدي»، مع والدتها، وكذلك في مسلسل «كلبش»، الذي جرى عرضه في موسم رمضان 2017.