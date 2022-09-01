تحذير عاجل من تناول الشاي بعد الطعام و«على الريق».. يسبب مشكلات صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول كوب من الشاي، بدون إضافة الحليب، عادة يومية يفعلها الكثير لأوقات طويلة ومستمرة، خاصة على الصباح قبل تناول وجبة الإفطار، أو حتى عقب تناول الطعام مباشرة، خاصة الوجبة الرئيسية من اليوم.

وبين الوقت والآخر يصل العديد من العلماء والباحثين لبعض النتائج حول فوائد وأهمية الشاي، بينما يشير البعض الآخر منهم لأضراره الكبيرة التي لايمكن تخطيها.

تحذير عاجل من تناول الشاي بعد الطعام وعلى الريق

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة بريهان خطاب، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، من تناول الشاي صباحًا «على الريق»، أو عقب تناول الطعام مباشرة، قائلة: «بيكسر الحديد والفيتامينات اللي بنحصل عليها من الأكل، وده غير صحي؛ لأنه بيضيع كل الفوائد اللي الجسم حصل عليها، وبيسبب مشكلات صحية».

وتابعت استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال حديثها لـ«هُن»: «ممنوع تمامًا وغلط شرب الشاي على الريق؛ لأنه بيسبب القرح ومشكلات المعدة».

وأشارت الدكتورة بريهان خطاب، إلا أن الشاي به خصائص ومضادات للأكسدة التي تهاجم الخلايا السرطانية وتُفيد القلب، إلا أن تناوله بالطرق الخاطئة قد يعيق فائدته تمامًا.

آخر دراسة عن الشاي.. يطيل العمر

وكانت دراسة جديدة نشرت في دورية حوليات الطب الباطني، توصلت إلى أن تناول الشاي باستمرار أو أكثر من كوبين في اليوم، يمكن أن يكون له إيجابيات على الصحة، وعلى رأسها طيلة العمر.

ووفقًا لما حلله القائمون على الدراسة من بيانات تابعة للبنك الحيوي في المملكة المتحدة، فإن حوالي 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام، وتناوله تسبب في خفض نسب الوفيات ما بين 9 و13%، على مدى 10 سنوات، خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي حقيقة الدراسة.. هل الشاي يطيل العمر؟

وفي هذا الصدد، ردت الدكتورة بريهان خطاب، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، على الدراسة لـ«هُن»، مؤكدة أنه لايمكن الاعتماد عليها بوجه عام: «منقدرش نحكم على ده، لأن الموضوع بيعتمد على عدم المعاناة من أمراض صحية أو أمراض مزمنة، غير اللايف ستايل اليومي، وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات التي تسلب الصحة».

متابعة: «الكمية المسموحة للشاي هي 600 مجم مش اكتر، وده للي مش بيعانوا من القُرح وأمراض المعدة، ولكن الإفراط فيه بالطبع مًضر».

مختتمة: «لا يمكن الآخذ بالدراسة الأخيرة بالشاي».