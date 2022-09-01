منها البدانة.. أسباب توقف التنفس أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن توقف التنفس أثناء النوم هو انقطاع النفس أثناء النوم بمعدل 5 مرات لكل ساعة نوم ولمدة 10 ثوان، وذلك بسبب انسداد المسالك التنفسية العلوية بشكل جزئي أو كلي.

وأوضحت الجمعية أن أسباب توقف التنفس أثناء النوم تتمثل في البدانة والتقدم في العمر والفك السفلي الصغير جدا أو الذي يتراجع إلى الخلف أو اللسان الكبير أو الحاجز الأنفي المعوج أو الأورام الحميدة الأنفية أو وجود الكثير من الدهون والأنسجة الضامة عند مدخل المسالك الهوائية.

وتشمل الأسباب أيضا ارتخاء عضلات الحنك بسبب تناول المنومات والمهدئات والتدخين وشرب الخمر وبعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية والروماتيزم.

وأضافت الجمعية أنه إلى جانب انقطاع النفس أثناء النوم يعاني المريض أيضا من الشخير غير المنتظم، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، تجنبا للمخاطر الجسيمة، التي قد تترتب على توقف التنفس أثناء النوم مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية بفعل ارتفاع ضغط الدم.

ويتم علاج توقف التنفس أثناء النوم من خلال توسيع المسالك التنفسية بواسطة جبيرة توضع في الفم وتحرك الفك السفلي واللسان للأمام أو بواسطة قناع التنفس الليلي.