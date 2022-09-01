الامارات | «إيكو» تطلق تشكيلة جديدة لموسم المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إيكو»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأحذية المبتكرة، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة الخاصة بموسم «العودة إلى المدرسة»، والتي تتضمن خيارات متنوّعة للأطفال بين أربعة و17 عاماً مصنّعة من خامات فاخرة عالية الجودة تتميز بتصاميمها الحديثة والعملية، لمنحهم الراحة طوال اليوم داخل الصفوف المدرسية وخارجها.

وتجمع المجموعة الجديدة بين التنوّع والمتانة والراحة لتناسب أنشطة التلاميذ المتنوّعة طوال اليوم الدراسي، مع التركيز على الحركة المريحة أثناء المشي وعند الركض واللعب والتنزه.

كما تتضمن أنماطاً متنوّعة من أحذية الصبيان والبنات المصنّعة باستخدام خامات «إيكو» الفاخرة وفق تقنية الانسيابية المميزة التي تأخذ شكل القدم، لتوفير المتانة، والثقة وخفة الوزن والمرونة. وتشمل التشكيلة الجديدة الأحذية الجلدية والأحذية الرياضية عالية الأداء بتصاميم تمتاز بأحزمة سهلة التثبيت لسهولة الارتداء والخلع تناسب أوقات الدراسة واللعب.

تجدر الإشارة إلى نعل «إيكو» الطري خفيف الوزن يمنح الراحة طوال اليوم مع بطانة فاخرة تسمح بالتهوية، وفي الوقت نفسه توفر مادة «SHOCK THRU» المبتكرة من «إيكو» امتصاص الصدمات والارتداد مع كل خطوة لعشاق الرياضة، وذلك ضمن تشكيلة الأحذية بألوانها اللافتة التي يمكن للأهالي والتلاميذ الاختيار من بينها لموسم مدرسي مميز.

وإضافة إلى الأحذية الفاخرة، تتضمن مجموعة «العودة إلى المدرسة» الجديدة من «إيكو» تشكيلة غنية بالألوان من حقائب الظهر خفيفة الوزن المصنوعة من مواد متينة، والتي تمتاز بأحزمة الكتفين المبطنة والمريحة عند الحمل أثناء التوجه للملعب والعودة منه، ما يجعل من «إيكو» المزوّد المثالي للحلول الشاملة التي تلبي احتياجات التسوّق المدرسية.