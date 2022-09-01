الامارات | مهرجان لجلب «الحظ السعيد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام مهرجان «غانيش تشاتورثي» في نهاية أغسطس وأوائل سبتمبر من كل عام، ويعتمد على دورة القمر، ويحتفل بميلاد اللورد غانيشا، الذي يعتقد شعبياً بقدرته على جلب الحظ السعيد.

ويبذل الحرفيون شهوراً طويلة من الجهد في صنع تماثيل غانيشا، التي يلتف حولها الهندوس طلباً للحظ والتوفيق.

وتعدّ مدينة مومباي هي واحدة من أفضل الأماكن لتجربة مهرجان غانيش تشاتورثي. حيث يتم عرض نحو 10 آلاف تمثال من اللورد غانيش في مواقع مختلفة في المدينة. ومن بين المناطق الهندية الأخرى التي تحتفل أيضاً بالمهرجان على نطاق واسع جوا، وتاميل نادو، وكارناتاكا، وأندرا براديش.