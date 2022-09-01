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الامارات | فرنسا: ثاني أكثر صيف حار منذ عام 1900

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باريس - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فرنسا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأوضحت الهيئة الفرنسية، في بيان أصدرته أمس، أنه خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام (أشهر الصيف)، من المحتمل أن يكون معدل درجات الحرارة أعلى بواقع 2.3 درجة مئوية من القيمة المرجعية. ويعتبر هذا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في فرنسا منذ عام 1900، بعد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، الذي كان في عام 2003.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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