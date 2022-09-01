الامارات | فرنسا: ثاني أكثر صيف حار منذ عام 1900

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فرنسا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأوضحت الهيئة الفرنسية، في بيان أصدرته أمس، أنه خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام (أشهر الصيف)، من المحتمل أن يكون معدل درجات الحرارة أعلى بواقع 2.3 درجة مئوية من القيمة المرجعية. ويعتبر هذا ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في فرنسا منذ عام 1900، بعد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، الذي كان في عام 2003.