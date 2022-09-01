الامارات | «ناسا» ستحاول ثانية إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

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شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» ستحاول ثانية إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها تسعى إلى إجراء محاولة ثانية، السبت المقبل، لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (إس.إل.إس) إلى القمر، بعد خمسة أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة يوم الإثنين.
ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقاً من مركز كنيدي للفضاء، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها ستة أسابيع حول القمر ثم تعود إلى الأرض.
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