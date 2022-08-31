في أول زيارة لها.. «أماني» تونسية تشيد بمصر: «بلد تلاقي الأديان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتميز مصر بالعديد من الأماكن التاريخية والأثرية العريقة التي تميزها عن غيرها من دول العالم، فهناك المعابد والأهرامات والبحيرات وغيرها، الأمر الذي جعل الكثير من الأجانب من الدول الأخرى ينبهرون بتلك الأماكن الطبيعية والأثرية، وهذا ما حدث مع ابنه تونس التي عبرت عن مدى إعجابها بجمال مصر بعد زيارتها لها.

منذ شهر ونصف، جاءت أماني مبارك لزيارة أم الدنيا، إذ استطاعت أن تحقق حلمها في زياتها لها خاصة أنها قبل زيارتها لمصر كانت تقرأ كثيرًا عن الأماكن الأثرية المتواجدة بها: «قبل ما أجي مصر كنت بقرأ وأعرف حاجات كثير ومطلعة على ثقافتها، بحيث لما أجى أعرف الأماكن» بحسب ما راوته لـ«الوطن».

الشعور بالسعادة عند زيارة ابنة تونس لمصر

حالة من السعادة والإعجاب الشديدة بجمال الأماكن الأثرية والتاريخية، سيطرت على ابنة تونس بعد زيارتها لمصر، الأمر جعلها تصف مصر بأنها بلد تعاقب الحضارات وتلاقي الأديان: «مصر جميلة جدًا وفيها أماكن طبيعية وأثرية بتميزها عن غيرهان وكمان شوارعها شوية بتشبه تونس، فعشان كده لما نزلت مصر حسيتها بلد مألوفة عليا وبعرفها من زمان».

الأماكن التي زارتها

أماكن كثيرة زارتها صاحبة الـ 26 عامًا داخل مصر، منها باب زويلة والنوبة بأسوان والمعابد الأثرية بالأقصر: «لما دخلت باب زويلة حسيت كأني كنت في عصر آخر، فالقاهرة دي عصارة الفن والفكر والأجيال والحارات، وما يحيط بها من شارع المعز وخان الخليلي كلها أماكن جميلة» بحسب ما روته ابنه تونس، لافتة إلى أنها زارت دولًا أخرى بجانب مصر، منها الجزائر وتركيا وفرنسا، ولكن مصر لها مكانة خاصة لديها.

تتمنى «أماني» أن تتاح لها الفرصة لزيارة مصر مرة أخرى كي تتمكن من زيارة الأماكن الأخرى والاستمتاع بها: «نفسي أرجع أزور مصر تاني، والمرة دي هزور الفيوم وسانت كاترين عشان ما لحقتش أزورهم».