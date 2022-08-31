متلازمة نادرة.. فتاة تقضي 23 ساعة في الفراش يوميا ولا تستطيع الوقوف أكثر من 3 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تعاني امرأة أمريكية من حساسية تجاه الجاذبية، إذ تقضي 23 ساعة في الفراش وتُصاب بحالة من الإغماء تصل إلى 10 مرات في اليوم ولا يمكنها ولا يمكنها الوقوف إلا لمدة ثلاث دقائق بسبب حالة نادرة، وغير معروفة بشكل كبير.

كانت ليندسي جونسون، تعاني من آلام في البطن والظهر في أكتوبر 2015، وساءت أعراضها تدريجياً وفي غضون سنوات قليلة كانت تتقيأ وتتعرض للإغماء بشكل دائم، وفق ما أورد موقع "ladbible".

بعد سنوات من الذهاب إلى الأطباء، في فبراير 2022 تم تشخيص الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا بمتلازمة تسرع القلب الوضعي (PoTS)، وهي زيادة غير طبيعية في معدل ضربات القلب تحدث بعد الجلوس أو الوقوف، والتي تشير إليها على أنها متلازمة تسرع القلب الوضعي، حساسية من الجاذبية.

على الرغم من كونها تتناول الدواء، لا تزال يغمى عليها ثلاث مرات في اليوم وتعتمد على زوجها جيمس، لمساعدتها.

وقالت ليندسي: "لدي حساسية من الجاذبية، يبدو الأمر جنونيًا ولكنه صحيح، لا يمكنني الوقوف لمدة تزيد عن ثلاث دقائق دون الشعور بالإغماء أو المرض أو الإغماء، أشعر بتحسن كبير إذا كنت مستلقية، أنا في الفراش طوال اليوم، لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم".

تابعت: "لم أفكر مطلقًا في أنني سأضطر في سن 28 إلى استخدام كرسي الاستحمام، لا يمكنني مغادرة منزلي بعد الآن، لا يوجد علاج ولكنني ممتنة جدًا لزوجي جيمس".

أوضحت ليندسي أنها بدأت في الشعور بالمرض عندما كانت تعمل ميكانيكي في البحرية، واستمرت أعراضها وعانت من ألم مزمن لكن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة الخطأ.

في مايو 2018، تم تسريحها طبيًا من الجيش بسبب مرضها، ثم بعد ستة أشهر، بدأت تشعر بألم شديد في البطن وبدأت في التقيؤ.

واستمرت ليندسي في معاناتها من مرضها، وتم نقلها إلى المستشفى عدة مرات.

على الرغم من كونها تستخدم مثبطات betablockers، الأمر الذي قلل من إغماءها إلى ثلاث مرات في اليوم وساعدها في الشعور بالغثيان، إلا أنها لا تزال مضطرة للجلوس مع وضع ساقيها متشابكين لمنعها من الشعور بالمرض، ولا يمكنها النهوض إلا لتناول الطعام أو الاستحمام.

ووصفت معاناتها مع المرض بهذه الكلمات: "لقد أمضيت أسابيع دون أن أغسل أسناني بالفرشاة لأنه يجعلني أشعر بالسوء، فلا استطيع الطهي أو القيام بأعمال المنزل وعلى زوجي القيام بذلك، فإذا أعدت وجبة لجيمس، فسأكون في السرير غير قادر على القيام بأي شيء خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

قالت ليندسي إنها "تعاملت مع تشخيصها" وأوضحت أن الوسائل المساعدة على الحركة ساعدتها بشكل كبير على تحسين نوعية حياتها.

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