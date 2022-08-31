بمتحوراته.. أعراض كورونا الأكثر والأقل شدة والأطول والأقصر مدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تختلف أعراض كورونا في الطبيعة والمدة وعوامل أخرى متعددة، مع كل متغير جديد، وسط موجة حالات BA.5 أوميكرون، قد تستمر بعض الأعراض لفترة أطول من غيرها.

ويلاحظ الخبراء أن هذه المرة نشهد المزيد من أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل التهاب الحلق والتعب والحمى وسيلان الأنف، لذلك، بطريقة ما ، يتأثر الجسم كله، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على الرئتين، وفقا لموقع timesofindia.

ويضيف الخبراء أيضًا أن شدة الأعراض ونوعها يمكن أن تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، إذن ما المدة التي تستغرقها الأعراض الآن وأيها قد يستغرق وقتًا أطول للتعافي منها؟

السعال

قالت مفوضة الصحة العامة في شيكاغو بالولايات المتحدة، الدكتورة أليسون أروادي، إن السعال من المحتمل أن يكون العَرَض الذي يستمر لفترة أطول.

يميل السعال إلى أن يكون أكثر التأثيرات طويلة الأمد، هذا صحيح كلما كان لديك أي عدوى فيروسية. يمكنك أن تشعر بتحسن تام، وستظل تعاني من بعض التهيج.

والسعال لا يعني أنك معدي بعد مرور 10 أيام، ولكنه عادة ما يكون آخر ما يتم التخلص منه من الأعراض.

التعب

وأضافت الخبيرة، أن التعب من الأعراض الأخرى التي يمكن أن تستمر لفترة أطول قليلاً، لذلك يُنصح بعد الشفاء بالعودة ببطء إلى أنشطتك الروتينية فقط عندما تشعر بالاستعداد للقيام بها.

- ما هي مدة ظهور علامات كوفيد؟

يتحسن معظم الأشخاص المصابين بـ COVID-19 في غضون أيام قليلة إلى بضعة أسابيع بعد الإصابة، لكن بالنسبة للبعض، قد تستمر الأعراض لفترة أطول بشكل لا يصدق.

يمكن أن تشمل حالات ما بعد كوفيد مجموعة واسعة من المشاكل الصحية التي يمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور أو سنوات.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، "تتحسن أعراض معظم المرضى ببطء بمرور الوقت، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تستمر حالات ما بعد كورونا لأشهر، وربما سنوات.

أعراض أخرى طويلة الأمد

وجدت دراسة حديثة من جامعة نورث وسترن ميديسن الأمريكية، العديد من الأعراض التي لا يزال مصابو كوفيد طويل الأمد يعانون منها لمدة 15 شهرًا في المتوسط بعد ظهور فيروس كورونا، وتشمل:

ضباب الدماغ

تنميل

الصداع

دوخة

رؤية مشوشة

طنين

إعياء

أقصر أعراض

الحمى من أكبر مؤشرات العدوى، كما أنها من أولى الأعراض التي تختفي.

تعد الحمى أيضًا واحدة من أولى الأعراض التي قد يعاني منها الأشخاص المصابون بـ COVID.

الأعراض المبكرة

تعتبر الحمى أو الصداع أو التهاب الحلق أو التعب من الأعراض المبكرة التي قد يعاني منها الشخص المصاب عادة، وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن.

يعاني بعض المرضى أيضًا من فقدان حاسة التذوق أو الشم كأعراض مبكرة، ولكنه ليس شائعًا حاليًا مع أحدث المتغيرات.

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الحمى قد تكون العَرَض الأول، يليها سعال وألم في العضلات، بعد ذلك، من المحتمل أن يعاني المصابون من الغثيان والقيء أو الإسهال.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تكون أعراض الجهاز الهضمي أيضًا أول علامة على الإصابة بـ COVID، تظهر هذه الأعراض أولاً، تليها أعراض تنفسية ربما بعد يوم واحد، وفقًا لمقال من Emerson Health.