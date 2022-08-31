مدير مستشفى «أهل مصر»: معظم حوادث الحروق تحدث داخل المطابخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى «أهل مصر» لعلاج الحروق بالمجان، إن الكثير من حوادث الحروق تحدث داخل المطابخ بالمنازل المصرية، مشيرا إلى أن أكثر الفئات تعرضا للحرق هم الأطفال يليهم السيدات أثناء الطهي.

توخي الحذر داخل المطبخ

ونصح «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، الجميع بضرورة توخي الحذر حال دخول المطبخ، وقال إنه يشبه في خطورته المصانع الكبرى، «فيه خلاطات وسكاكين موجودة على مواتير، وبوتاجاز بيولع نار وغاز طبيعي أو أنبوبة، ومعظم حوادث الحريق بتحصل داخل المطبخ».

حوادث الحروق يمكن تلافيها باستخدام أساليب الوقاية

وتابع: «فيه مجهود لازم نبذله واحنا بنأسس البيت، وذلك باستخدام الأسلاك الكهربائية الجيدة والمطابقة للمواصفات بداخل الحوائط، والفيش الخاصة بالثلاجات والبوتاجازات أو المشتركات، والوقاية شديدة الأهمية، و100% من حوادث الحروق يمكن تلافيها باستخدام أساليب الوقاية المناسبة».

وأوضح أن الاستثمار في التوعية هو أفضل استثمار على الإطلاق، ويقي المواطنين من الوقوع في حوادث مختلفة، «المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة، لكن عمرنا ما هنعالج ونرجع المريض زي ما ربنا خلقه، عمرنا ما هنقدر نوصل لده، والوقاية خير من العلاج على سبيل الواقع اللي مش هنقدر نغيره».