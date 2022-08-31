«أخصائية جلدية»: الروتين الخاطئ والتغذية غير الصحية أهم أسباب ظهور حبوب الوجه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الدكتورة شهيرة سويلم، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، إن البشرة الدهنية والبشرة المختلطة هي أكثر أنواع البشرة تعرضًا لظهور الحبوب، لافتة إلى عدم اقتصار ظهور هذه الحبوب على عمر معين، حيث تظهر هذه الحبوب بداية من سن المراهقة وحتى 50 عامًا.

الروتين والتغذية الخاطئين أهم أسباب ظهور حبوب الوجه

وأضافت «سويلم»، في حوار ببرنامج «حياتك صح» على راديو «نجوم أف ام»، أن الروتين الخاطئ الذي تقوم به بعض السيدات وينتج عنه سد المسام مسؤول عن ظهور حبوب الوجه، مؤكدة أن الجلد هو أكبر عضو بجسم الانسان، ويعد كمراية تعكس صحته، لافتة إلى دور التغذية غير الصحية مثل الوجبات السريعة والمقليات والمكسرات ومنتجات الألبان والأكلات الحارة في ظهور حبوب الوجه.

أهمية شرب المياه بكميات كافية

وأكدت أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، على ضرورة شرب المياه بكميات كافية، لافتة إلى شكوى معظم السيدات والفتيات من ظهور الحبوب بعد بداية اهتمامهن ببشرتهن.

الاختيارات الخاطئة للمنتجات سبب لظهور حبوب الوجه

وتابعت «سويلم»، أن المسؤول عن ظهور الحبوب رغم اهتمام السيدات والفتيات بالبشرة باستخدام منتجات مرتفعة الثمن، هو اختياراتهم الخاطئة لهذه المنتجات، لافتة إلى أهمية التعرف على نوع البشرة ونوع المنتجات المناسبة لها، كاشفة عن أبرز الأخطاء التي تقع بها السيدات والفتيات وهي استخدام المنتجات الكريمية سواء للوقاية من الشمس أو للترطيب للبشرة الدهنية والمختلطة، مشيرة لوجود منتجات أخرى مثل «السيرم» لهذه الأنواع من البشرة.