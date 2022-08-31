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الامارات | استراليا تخفض فترة العزل الاجباري للمصابين بكورونا إلى 5 أيام

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سيدني - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قررت استراليا خفض فترة العزل الاجباري للمصابين بفيروس من سبعة إلى خمسة أيام، عقب أن ضغط مسؤولو الولايات على رئيس الوزراء انتوني البانيز لتخفيف القيود بعد ذروة تفشي الفيروس خلال فصل الشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألبانيز القول للصحفيين" أعتقد أنه في ظل الأدلة الحالية يعد هذا إجراء ملائما في هذه المرحلة من الجائحة، ووافق على ذلك رؤساء وزراء الولايات".

وأضاف أن الحكومة سوف تلغي المطالبة بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية الداخلية.

ومن المقرر أن تدخل هذه التغيرات حيز التنفيذ ابتداء من التاسع من سبتمبر المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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