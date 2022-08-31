ظهور الشامات بالجسم.. 6 علامات تعني أنها خطر وتستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تظهر بعض العلامات المميزة على الجلد وينبغي أن تتمكن من معرفتها بشكل صحيح، وتعد الشامات من أشهر تلك العلامات وأكثرها شيوعاً.

تعرف على السمات المميزة للشامات وغيرها من العلامات التي تظهر على بشرتك، حتى تعرف ما ينبغي عليك فعله عند ملاحظتها.

إليك بعض الإرشادات لمساعدتك في تفسير الرسائل التي يرسلها الجسد وفقاً لموقع "برايت سايد".

ما هي الشامات ولماذا تظهر؟

الشامات هي زوائد نامية في الجلد تختلف في الألوان، لتتراوح من لون البشرة الطبيعي للشخص إلى درجات لونية مختلفة، وقد تظهر في أي مكان على الجلد، سواء بشكل فردي أو في مجموعات.

تتكون الشامات عندما تنمو الخلايا المنتجة للصبغات في الجلد، والمعروفة باسم الخلايا الميلانينية، في تجمعات بدلاً من أن تتناثر على السطح.

وتظهر معظم الشامات في أجزاء الجسم الأكثر تعرضاً لأشعة الشمس، لذا من المحتمل أن يزداد عدد الشامات لديك كلما زاد الوقت الذي تقضيه تحت أشعة الشمس.

تظهر معظم الشامات أثناء الطفولة حتى عمر العشرين، وعندما تصل إلى مرحلة البلوغ، من الشائع أن يكون لديك بين 10 و40 شامة على جسدك.

وفي بعض الحالات، تكون الشامات مشعرة، وقد تتغير ببطء مع مرور السنوات، وتصبح أكثر تكتلاً وأفتح لوناً، لكن في بعض الحالات الأخرى لن تلاحظ أي تغيير على الإطلاق.

بعد التعرض لأشعة الشمس، تصبح الشامات داكنة أكثر. وقد يحدث ذلك أيضاً أثناء البلوغ أو الحمل بسبب التغيرات الهرمونية.

متى ينبغي عليك إلقاء نظرة متفحصة عليها؟

معظم الشامات حميدة، لكن في بعض الحالات قد تحتاج إلى إلقاء نظرة متفحصة للتأكد من أنها غير خطيرة.

من المفترض أن تفحص أجزاء جسدك التي تحتوي على شامات باستخدام مرآة، وملاحظة ظهور الشامات في الأماكن التي تتعرض للشمس بانتظام (مثل الوجه واليدين والساقين والذراعين والصدر والظهر). كما يمكنك طلب المساعدة من أحد أصدقائك.

وينبغي أن تذهب إلى طبيب الجلدية إذا لاحظت أي من العلامات التالية:

شامة تبدو مختلفة عن بقية الشامات على جسدك.

ظهور شامة بعد عمر الثلاثين.

إحساس بالحكة أو نزيف بالشامة.

عدم اتساق لونها.

تغير شكلها أو اختلاف أحد جوانبها عن البقية بطريقة غير منتظمة.

قطرها أكبر من ممحاة القلم الرصاص.

كيف تتعرف على الورم الحليمي؟

الأورام الحليمية فاتحة اللون أو تكون عبارة عن انتفاخات بنية فاتحة تتدلى من الجلد.

وتتكون من ألياف الكولاجين الرخوة والقنوات المدمجة في المناطق السميكة من الجلد.

وقد تظهر عادة في الرقبة والجفنين وغيرها من الأماكن التي تتعرض للاحتكاك، مثل الثديين أو الفخذين أو الإبطين.

ما يجعل تلك التكونات مختلفة عن الشامات هو طبيعتها. قد تتحول الشامات أحياناً إلى خلايا خبيثة، بينما الأورام الحليمية عادة ما تظل حميدة دائماً.

وماذا عن البثور؟

يوجد نوع آخر من الحالات، على خلاف الشامات، يحدث بسبب فيروسات شائعة نسبياً اسمها فيروسات الأورام الحليمية وتنتقل عبر اللمس المباشر أو عن طريق مشاركة الأدوات مثل المناشف والشراشف. عادة ما تكون البثور الشائعة غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

عادة ما تظهر على الأصابع أو اليدين، وتتسم بالخشونة، وغالباً ما يظهر عليها نقاط سوداء صغيرة عبارة عن أوعية دموية صغيرة من الدماء المتخثرة. وقد تظهر بثور أخرى أسفل القدمين تؤدي إلى عدم الراحة أثناء السير.

كيف تمنع ظهورها؟

يمكنك منع ظهور البثور أو منع انتشارها لأجزاء أخرى من الجسم عن طريق اتباع التوصيات التالية:

غسل اليدين بانتظام، لا سيما إن كنت لامست شخصاً لديه بثور.

تغطية البثور بضمادة وتجنب لمسها.

المحافظة على نظافة اليدين والقدمين.

ارتدي نعال خفيفة في الحمامات العامة أو غرف تغيير الملابس.

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