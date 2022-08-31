ليس له أعراض.. السن المناسب لبدء مراقبة نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم ويحتاجها الجسم لعدة وظائف بيولوجية، ورغم العديد من التدخلات البيولوجية، يُنظر دائمًا إلى الكوليسترول في الدم على أنه السبب، وذلك لأن ارتفاع مستوياته يترسب على الأوعية الدموية ويضيقها ويؤثر على تدفق الدم عبر الشرايين، في بعض الأحيان تنكسر هذه الترسبات وتشكل جلطة تؤدي إلى نوبة قلبية أو حتى سكتة دماغية، وفقا لموقع timesofindia.

ما يجعل نسبة الكوليسترول في الدم تهديدًا لصحة الإنسان هو السبب في أن ارتفاع مستواه لا يظهر أي أعراض، فقط عندما يتقدم إلى مرحلة يصعب فيها إعادة الجسم إلى طبيعته، يبدأ المرء في رؤية الأعراض.

- متى يجب أن تبدأ بفحص مستوى الكوليسترول في الدم؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب اختبار مستوى الكوليسترول في الدم بدءًا من سن 20.

ويقترح الدكتور برافين كولكارني، كبير الأطباء في مستشفيات جلوبال باريل في مومباي بالهند: "لاختبار مستويات الدهون لدى الأطفال، يُنصح بإجراء ذلك بمجرد بلوغهم سن 9 سنوات، ومرة أخرى، يُقترح تكرار ما بين مجموعة تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عامًا".

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة بأنه "يجب الفحص في وقت مبكر من الحياة - حتى الأطفال والمراهقين يجب أن يخضعوا للفحص".

وعلى الناس مراقبة الكوليسترول بدءًا من سن 25 عامًا عن طريق إجراء الفحص سنويًا، وبعد ذلك يوصى بإجراء فحص مرة واحدة سنويًا.

وبشكل عام، يوصي الخبراء بضرورة إجراء الاختبار للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا كل 5 سنوات، ويشيرون إلى إمكانية زيادة وتيرة الاختبار.

ما المستوى المثالي للكوليسترول حسب العمر؟

حتى سن 19 عامًا، يجب أن يظل المستوى الكلي أقل من 170 ملليجرام لكل ديسيلتر.

ويجب أن يكون المستوى الطبيعي عند البالغين أقل من 200، ويقال إن الشخص الذي يعاني من نسبة الكوليسترول في الدم بين 200 و239 هو شخص بالغ، من المهم جدًا إبقاء الكوليسترول أقل من مستوى الخطر.

- التاريخ العائلي للمرض هو العامل الحاسم

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إذ يؤدي تطوير هذه المضاعفات في وقت مبكر من الحياة، إذا كان أي من أفراد عائلتك المقربين مصابًا بهذه الحالة، فمن المحتمل أن تصاب به.

تُعرف هذه الحالة بفرط كوليسترول الدم العائلي (FH)، وهي تجعلك عرضة لحدوث ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية، نتيجة لذلك، يكون الفرد أكثر عرضة للأمراض التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية في سن مبكرة جدًا.

يجب على الأشخاص الذين شهدوا نوبات قلبية لدى أفراد الأسرة المقربين أن يكونوا حذرين للغاية بشأن مستوى الكوليسترول في الدم لديهم.

فهم تقرير الكوليسترول في الدم

يتكون الكوليسترول من HDL أو البروتين الدهني عالي الكثافة، LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.

يسمى LDL بالكوليسترول الضار، وHDL هو الكوليسترول الجيد، والدهون الثلاثية، التي على الرغم من أنها لا تعتبر ضارة، ترتبط بأمراض القلب.

يتم إجراء اختبار الكوليسترول الكامل لتحديد مستويات الكوليسترول المختلفة في الدم.

يتم قياس مستوى الكوليسترول من حيث الملليجرام لكل ديسيلتر أو ملج / ديسيلتر.

عندما يكون مستوى الكوليسترول الكلي في الدم أقل من 200، فإنه يعتبر طبيعيًا.

الكوليسترول الحدودي هو عندما تكون القراءة بين 200 و239، بينما أعلى من 240 محفوفًا بالمخاطر.

ويحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم بسبب العادات الغذائية غير السليمة مثل تناول الأطعمة المكررة / الأطعمة السريعة، والحلويات، ومنتجات المخابز، وما إلى ذلك، وقلة ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.

مستوى LDL هو المحدد الأكبر، المستوى المقبول من LDL أقل من 100 ويوصي الأطباء بإبقائه أقل من 70 لأولئك الذين يعانون من مرض الشريان التاجي، وبالمثل، فإن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية وHDL أقل من 149 و40 على التوالي.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول:

يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة مثل:

ألم في الصدر أو ذبحة صدرية

نوبة قلبية

السكتة الدماغية

هناك بعض الحالات الطبية التي ترفع مستوى الكوليسترول في الجسم بالفعل: أمراض الكلى والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وقصور الغدة الدرقية والذئبة.

كيف تتحكم في نسبة الكوليسترول؟

يساعد اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة والابتعاد عن الأشياء والأنشطة التي تزعج الحياة الصحية الطبيعية، في التخلص من نسبة الكوليسترول في الدم.

بقدر ما يكون الكوليسترول في الدم أمرًا لا مفر منه بعد سن معينة بسبب عوامل معينة، فمن الحقائق أيضًا أن مستوياته لا يمكن خفضها إلى ما دون الحد الأدنى فقط عن طريق إجراء تغييرات قليلة في عادات نمط الحياة الحالية، إن تشخيص مستويات الكوليسترول وإدارتها سيقيك من مضاعفات صحية خطيرة.

عوامل الخطر المحتملة

هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

عوامل الخطر الشائعة هي النظام الغذائي السيئ وهو نظام غذائي خالٍ من الخضار والفواكه الموسمية، والسمنة، وقلة ممارسة الرياضة، والكسل، والتدخين، واستهلاك الكحول.

يلعب العمر أيضًا دورًا رئيسيًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول على الرغم من أنه ليس دورًا أساسيًا.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟