ما الذي قد يحدث لجسمك إذا قررت تناول الأرز يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الأرز هو الطعام الأساسي لأكثر من نصف سكان العالم، ويستهلكه الناس بانتظام في كل أنحاء الكوكب.

ورغم أن الأرز البني أفضل من نظيره الأبيض على المستوى الصحي لأنه يحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر، إلا أن الناس ما زالوا يفضلون الأبيض على موائدهم.

والأرز من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز وغيرها من المعادن الأخرى، نستكشف ما قد يحدث لأجسامنا عند تناوله لمدة طويلة بانتظام وفقاً لموقع "برايت سايد".

- الإمساك

كلما زاد تناول الألياف قلت احتمالية الإصابة بالإمساك، فكل 1 جرام من الألياف يؤدي إلى تقليل احتمالية الإصابة بالإمساك بنسبة 1.8 بالمئة.

وتقل نسبة الألياف في الحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض، لذا يُفضل لمن يعانون من الإمساك تقليل تناوله ما أمكن.

- نوبات ارتفاع ضغط الدم

وفقاً لإحدى الدراسات، فإن الأرز الأبيض من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ما يعني أن تناوله بانتظام قد يرفع احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

لكن الأرز من الأغذية الأساسية على موائد الطعام، لذا يُفضل تناول الأنواع الكاملة منه، مثل الأرز البني، بدلاً من الأبيض.

وعلى الرغم من احتواء الأرز الكامل على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فإن مكوناته الأخرى مثل مضادات الأكسدة والألياف والمعادن والفيتامينات، قد تساعد في السيطرة على معدل السكر في الدم.

- تراكم الدهون على مستوى البطن

الأرز الأبيض غذاء مصنوع ومعالج، لذا يتعين على من يبحثون عن فقد الوزن تجنب تناوله. كما أن نسبة الألياف فيه منخفضة، ما يزيد من سرعة شعورك بالجوع، وبالتالي ستبحثين عن المزيد من الطعام.

ولهذا، إن كنت تحبين الأرز، فمن الأفضل لك تناول الأرز الأسود أو البني، لأنهما يحتويان على نسبة ألياف أعلى ويمكنهما مساعدتك على التخلص من دهون منطقة البطن.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول

مع أن الأرز لا يحتوي على الكوليسترول، لكنه قد يزيد من نسبة هذا الأخير أو الدهون الثلاثية في الجسم.

ويؤدي تناول الأرز بكميات كبيرة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يرفع نسبة الدهون الثلاثية، ومن ثم يرتفع مستوى الكوليسترول.

- احتمالية الإصابة بأحد أمراض القلب

يتراكم الزرنيخ في محصول الأرز أكثر من أي محصول زراعي آخر. وتناول كمية كبيرة من الزرنيخ قد يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

كما أن الزرنيخ سام للأعصاب وقد يؤثر على وظائف الدماغ، ولا شك أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية قائمة على الأرز، هم الأكثر عرضة لمواجهة تلك الأمراض.

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