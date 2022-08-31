في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عندما يأكل التين الشوكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يحتوي التين الشوكي على العديد من الفوائد الصحية التي تلعب دورًا مهمًا في القضاء على المشكلات الصحية، ويمكن أن يكون له أهمية بشكل خاص بالنسبة للرجال، لذا نتعرف على أهميته للرجال.

علاج تضخم البروستاتا

عادة ما يصاب الرجال تضخم في البروستاتا نتيجة الالتهابات أو التعرض لعدوى في المسالك البولية.

ونظرًا لمضادات الأكسدة والمعادن الموجودة في التين التي تعمل على علاج الالتهابات، لذا يعتبر تناول الرجال الذين يعانون من تلك الحالة التين يوفر لهم الشعور بالراحة نتيجة التخلص من الأعراض، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا stylecraze، webmd.

يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

يحتوي التين الشوكي على البكتين الذي يعد من الألياف التي تعمل على التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم، ويساهم في ضبط وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

علاج سرطان البروستاتا

يعتبر التين الشوكي غني بمركبات الفلافونويد التي تساهم في تقليل الإصابة من سرطان البروستاتا، كما تمنع نمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى فاعليتها في التخلص من الجذور الحرة وتحسين أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.

صحة المعدة

يعتبر التين الشوكي من أكثر الأطعمة التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ومنع الإصابة بالإمساك، كما يتمتع بخصائصه المضادة للالتهاب، وتحافظ على صحة المعدة.

تقوية جهاز المناعة

يعد من الفواكه الغنية بفيتامين سي، حيث يساعد على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم المضادة للالتهابات، كما يعمل على التخلص من البكتيريا الدقيقة المعدية في الجسم، بالإضافة إلى أنه من مضادات الأكسدة التي تقلل من ضرر الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم.

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟