طريقة عمل شوربة الكرفس في البيت للدايت.. تحرق الدهون في أيام

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتاج الدايت إلى أكلات متنوعة كل يوم لتعيد الطاقة اللازمة وفي نفس الوقت تكون مفيدة ومنخفضة السعرات الحرارية العالية، من بينها شوربة الكرفس المليئة بالفوائد الغذائية فضلا عن قدرتها الكبيرة على حرق الدهون خلال أيام وفيما يلي طريقة عملها بحسب الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل شوربة الكرفس للدايت

حزمة كرفس.

كوب جزر.

نصف ثمرة بصل مفروم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

فلفل أسود حسب الرغبة.

2 كوب من مرق الدجاج.

طريقة تحضير شوربة الكرفس للدايت

يوضع زيت الزيتون في وعاء على النار.

يضاف الكرفس إلى زيت الزيتون، ثم البصل مع التقليب.

يضاف البقدونس والفلفل الأسود والملح، ثم مرق الدجاج.

يترك المزيج حتى يغلي على النار، بعدها تخفض درجة حرارة النار.

بعد 10 دقائق يضاف الجزر والبطاطس.

بعد أن تنضج كل المكونات يوضع المزيك كله في الخلاط الكهربائي لصنع قوام ناعم.

توضع الشوربة مرة أخرى في وعاء على النار.

تقدم شوربة الكرفس ساخنة مع البروتين في روتينك اليومي.