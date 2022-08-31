دراسة تزف بشرى لعشاق الشاي: تناول أكثر من كوبين في اليوم يطيل العمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

بشرى سارة زفتها دراسة جديدة نشرت في دورية حوليات الطب الباطني، لأصحاب مزاج تناول الشاي باستمرار أو أكثر من كوبين في اليوم، حيث أنها وجدت أن هذا المعدل مش تناول المشروب العشبي يمكن أن يكون له إيجابيات على الصحة، لدرجة أنه يمكن أن يطيل العمر.

دراسة: من يتناولون الشاي بانتظام يعيشون أطول

سواء كان الشاي بالسكر أو بدون، بالحليب أو أحمر سادة فإن هذا لم يؤثر على نتائج الدراسة، ومن المرجح أن يعيش من يتناولون الشاي أكثر من كوبين في اليوم مقارنة بأولائك الذين لا يتناولون الشاي بانتظام، وذلك بحسب الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة، وفق ما نشرته «سكاي نيوز».

حلل القائمون على الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ووجدوا أن حوالي 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام، تناول الشاي أخفض نسبة تتراوح بين 9 و13% في معدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد تناول الشاي

أوضح دكتور حسام موافي، أستاذ الطب الباطني، خلال أحد لقائاته التليفزيونية وكذلك الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، فوائد الشاي، حيث جاء من بينها خفض ضغط الدم المرتفع، خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة في حاةل تناوله بدون سكر، خفض خطر الإصابة بالسرطان، يقلل الشاي من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الجلد، وسرطان الثدي، والرئة، وسرطان البروستاتا.

كما يعمل على خفض خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يساعد في الحفاظ على صحة العظام، ويعود ذلك إلى وجود مادة الفايتوكيميكال التي تحمي العظام والمفاصل في الجسم.

ولكن هناك أيضا أضرار للشاي فهو يوقف امتصاص الحديد في الجسم وتناوله بعد الطعام خطر للغاية ومن الأفضل انتظار نصف ساعة على الأقل، ويسبب قلة كرات الدم الحمراء كذلك، وبالتالي الإصابة بالأنيميا.