مذيعة تتخلص من حياتها قبل زفافها بأسابيع.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مؤلمة، قررت المذيعة المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، نينا باتشولكي، التخلص من حياتها، قبل أسابيع قليلة من "أسعد يوم في حياتها"، حفل زفافها.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مذيعة الأخبار في ولاية ويسكونسن، ونجمة كرة السلة السابقة في مدرستها الثانوية، نينا باتشولكي، 27 سنة، عثر عليها متوفية في شقتها، حيث تم استدعاء الشرطة بعد أن اتصل الأصدقاء القلقون برقم 911 لإخبارهم أنها كانت تهدد بقتل نفسها، ولا يزال من غير الواضح كيف انتحرت.

ولم تكشف السلطات حتى الآن الطريقة التي أقدمت بها نينا على الانتحار.

وتأتي وفاة المذيعة قبل ستة أسابيع فقط من زواجها من خطيبها كايل هاس، وهو أب مطلق لطفلين يكبرها بـ11 عامًا، ورغم أنهما يعيشان معًا لكن هاس، 38 سنة، لم يكن في المنزل عندما توفيت.

وعلى صفحته على فيسبوك، كتب هاس عن نينا قائلا: "أعلم أنها لم تعد تتألم وأنا ممتن لذلك، نينا، أحبك أكثر مما يمكن أن تفهميه، كنتي أعز أصدقائي وعالمي كله، أنا آسف جدا لأنني لم أستطع إنقاذك".

ووفقا لما ذكرته صديقة نينا المقربة، آلي بيتيرز، فإن نينا كانت تعاني من الاكتئاب الحاد، بالرغم من سعادتها في مكان العمل ومع خطيبها.

وقالت بيترز: "صراعات نينا مع صحتها العقلية، أصبحت أسوأ بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية لكني لم أعتقد أبدا أني سأقدم على الانتحار، بدت لي وكأنها مرت بالكثير وبدا أنها سعيدة في أغلب الأحيان، لقد كانت شخصًا لطيفًا لديها قلب كبير وابتسامة جميلة وسنفتقدها كثيرًا".

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