7 صفات تؤكد إنك في علاقة «green flags».. أبرزها بيحترمك ومش بيساومك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الدخول في علاقة مع نصفك الآخرـ هو شعور جيد من كل النواحي للرجال والسيدات، ومع ذلك، فإن الاستمرار في الأمر نفسه بالحب والصبر قد يتطلب الكثير من الجهد من كلا الشريكين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالرجال، فقد يعرفون كيفية التعامل مع الأمور بشكل مختلف دون المساومة على حبهم واحترامهم ولطفهم مع شريكهم، كما أنهم يعرفون جيدًا كيفية الحفاظ على علاقة مرضية والتعامل مع تقلبات الحياة.

ليس من الضروري أن يكون الرجل وسيمًا أو ذكيًا بشكل استثنائي ليكون على دراية جيدة في التعامل مع العلاقات، ولكن هناك عدد قليل من الصفات التي يمكن تحقيقها كي يكون مثالي.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، علامات توكد لكٍ إنك داخل علاقة «green flags»، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي boldsky.

1- داعم

الرجل الداعم يشجع ويدعم مساعي شريكه، لم يحاول أبدًا إعطاء الانطباع بأن شريكه لا يستطيع تحقيق أهدافه، كما سيحتفل بك مع كل نجاح.

2- يحترمك

يجب على الرجل أن يحترم شريكه ويقدره على حقيقته، الرجل المناسب سيحترم أيضًا قيم المرأة وتطلعاتها في الحياة.

3- تثق به

يجب على الرجل أن يفهم أن الحب والاحترام لا أساس لهما بدون ثقة، فيجب أن يرى أنه من المهم كسب الثقة أولاً ثم الحفاظ عليها.

4- يفي بوعده

إذا كان الرجل يفي بوعده ولا يقول أبدًا أي شيء لا يقصده، فهو اختيار مثالي على الإطلاق.

5- يعبر عن مشاعره

التحدث بالعقل والتعبير عن المشاعر، يجعل العلاقة أقوى وجديرة بالاهتمام، فالرجل الذي يتحدث عن رأيه دون تردد أو خوف هو شخص سوي، عندما لا يوافق على شيء ما، سيقول لا بدون تردد، قد يجادل في موضوعات تجعله غير مرتاح دون أن يفقد أعصابه، لكنه سيكون صادقًا ويتحدث مع شريكه على قدم المساواة، مما يمنحك الحرية في اتخاذ قراراتك الخاصة أو اختيار أي مسار عمل آخر تراه مناسبًا.

6- يعرف احتياجاتك

إذا كان الرجل على دراية باحتياجاتك الصحية الجسدية والعقلية فهو الشخص المناسب، فيجب أن يكون شغوفًا بالحب وفي نفس الوقت يكون الشخص الذي يحب إجراء محادثات عميقة، ويجب أن يفهم أكثر ما يحتاجه شريكه في الحياة، ويحاول تحفيزك ودعمك في السعي لتحقيق الشيء نفسه.

7-يجدد في الحب

لا يوجد علاج للحب إلا أن تحب أكثر، فإذا اختار الرجل أن يحبك أكثر مع كل يوم يمر وكان ملتزمًا تمامًا تجاه ، فإنه أفضل الأشخاص على الإطلاق، ويعرف كيفية التعامل مع العلاقة بشكل جيد.