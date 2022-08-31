أسباب جفاف القدمين.. أبرزها الرطوبة وارتداء الأحذية لفترة طويلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الجلد الميت أسفل القدمين قد يكون محرجًا على الرغم من وجود طرق للعلاج الصحيحة يمكن أن تساعد في إزالته واستعادة نسيج قدميك بشكل أكثر نعومة، وفيما يلي أسباب تشقق القدمين وكيفية علاجها، بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز» المتخصص في لايف ستايل وشؤون النساء التجميلية والصحية.

أعراض وعلامات جفاف الجلد وتشققات القدمين

مناطق الجلد الجافة والقشرية والسميكة.

تراكيب صلبة مدورة أو مخروطية الشكل على جلد القدم.

ألم القدم الذي قد يتعارض مع المشي أو أي نشاط بدني آخر.

أسباب تشققات القدمين والمسامير

قلة الرطوبة

الجلد القاسي والجاف والمتشقق والمتقشر أكثر شيوعًا في الكعبين وباطن القدمين بسبب وجود عدد قليل من الغدد الدهنية، هذه المناطق لا تتلقى رطوبة كافية.

الحرارة والرطوبة

يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية المغلقة بشكل متكرر، مثل الأحذية الطويلة والرياضية، إلى خلق بيئة رطبة حول قدميك، قد يؤدي تعريض القدمين لمثل هذه الحرارة والرطوبة إلى سحب رطوبة الجلد وجعلها سميكة وجافة ومتشققة.

تهيج وجفاف

يمكن أن يؤدي ارتداء أحذية غير مناسبة لساعات طويلة أو الوقوف لفترة طويلة إلى الضغط المستمر على قدميك، كما أنه يسبب احتكاكًا مفرطًا بالجلد ويمكن أن يجعله جافًا أو صلبًا أو قاسيًا.

الشيخوخة

مع تقدم العمر، تفقد بشرتنا قدرتها على الاحتفاظ بالماء وتصبح أرق، ويعتبر ذلك أحد الأسباب التي تجعل كبار السن يمرون بعملية الشيخوخة الطبيعية يعانون بشكل متكرر من جفاف الجلد.

طرق العلاج التي يمكنك تجربتها لإزالة الجلد الميت من قدميك

قشر قدميك

التقشير هو تقنية تتضمن إزالة الجلد الميت من سطح القدمين بمقشر فيزيائي أو كيميائي

رطبي قدميك بانتظام

يمكن أن يساعد ترطيب قدميك بانتظام في تقليل الجلد الجاف الموجود ومنع الجلد الجاف الجديد من التراكم تحت سطح القدمين، تأكد من ترطيب قدميك بعد استخدام مقشر، يمكنك أيضًا استخدام حجر الخفاف لمساعدة الجلد على الاحتفاظ الرطوبة.

عند اختيار منتجات الترطيب، ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على:

المطريات: التي تشمل الزبدة والزيوت النباتية.

المرطبات: مثل الصبار واليوريا وحمض الهيالورونيك.

المواد الإطباقية: مثل اللانولين، الفازلين، وزيت جوز الهند.

وحذر الموقع من المرطبات والكريمات والمستحضرات التي تحتوي على الكحول والألوان الصناعية والعطور المضافة. يمكن أن تؤدي إلى تفاقم جفاف الجلد.