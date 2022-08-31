10 نصائح عشان تخس بدون ريجيم أو رياضة.. «اشتري كميات كبيرة من الطعام الصحي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر النصائح الأكثر تفضيلا لدى الكثيرين ألا تبذل مجهودا ومع ذلك يقل وزنك، وهي نصائح يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية للحصول على قوام ممشوق في نهاية المطاف، وفيما يلي نصائح بعيدة تماما عن الطعام والرياضة إذا فعلتها ستساهم في خفض سعراتك الحرارية بحسب محمد قاعود، خبير اللياقة البدنية، في تصرحات لـ هن.

نصائح لتخفيض الوزن بعيدا عن الرياضة

السيطرة على التوتر أمر ضروري، عن طريق تمارين التأمل Meditation أو المشي في مناطق خضراء أو الموسيقى الهادئة أو المشروبات العشبية مثل اليانسون والكاموميل.

السير على روتين يومي ثابت يبعد عنك الحيرة والقلق وقلة الإنتاج، ويجعل التزامك بالدايت والرياضة أسهل كثيراً عن متابعة يومك بشكل عشوائي.

البعد عن التسويف، لأنه يسبب الاكتئاب وقلة النشاط وقلة الالتزام بالدايت.

الابتعاد تماماً عن وقت الفراغ القاتل، فقد تجلس كثيراً في المنزل لا تفعل شيئا فتتناول الطعام بسبب الإحباط والملل.

حافظ دائماً على منزلك نظيفاً ومرتباً، العديد من الأبحاث وجدت صلة وثيقة بين الكركبة وزيادة الوزن، بسبب التوتر ومكافحة هذا التوتر بالسناكس.

اشترك في هوايات بها حركة، ربما رياضات قتالية أو ملاكمة أو ألعب سكواش وكرة قدم، لتحرق سعرات إضافية بشكل أسبوعي ولا تضيع وقت في منزلك تتناول فيه الطعام.

تعلم يومياً عن التغذية والتمرين ولا تتوقف، كلما زادت معلوماتك كلما تحسن جسمك.

تسوق بشكل أسبوعي واشترِ كميات كبيرة من الطعام الصحي، هذا سيجنبك طلب الطعام السريع عندما ينفذ هذا الطعام من مطبخك.

أخبر العديد من المقربين لك بهدفك، وربما تنشر صورك وهدفك الجديد على السوشيال ميديا، هذا سيضعك تحت ضغط اجتماعي يجعلك تبذل أقصى جهد والتزام.

اكتب الآن قائمة فيما سيعود عليك من وصولك لنسبة دهون 10%، ربما ستشتري ملابس جديدة، ربما تتحسن حياتك العاطفية والاجتماعية، ربما هناك مناسبة مقبلة، ربما تتجهز لصور جديدة على السوشيال ميديا، ستجد 20 فائدة تكتبها خلال 5 دقائق هذا سيحفزك لبذل أقصى جهد.