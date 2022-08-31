توقعات الأبراج وحظك اليوم 31-8: نصيحة لـ برج الثور.. وتحذير لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
حظك اليوم برج الحمل :
عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بالشريك لتهدئة الأمور المتوترة.
مهنياً: ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.
مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.
حظك اليوم برج الثور:
عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم، شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.
مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.
مالياً: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.
حظك اليوم برج الجوزاء:
عاطفياً: قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.
مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.
مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
حظك اليوم برج السرطان:
عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.
مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
حظك اليوم برج الأسد:
عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير، مفاجأة سارة قد تزيل الخلافات.
مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.
مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.
حظك اليوم برج العذراء:
عاطفياً: اليوم مناسب للتنزهه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.
مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.
ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.
حظك اليوم برج الميزان:
عاطفياً: اليوم ليس يومك، اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياه خارجيا.
مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.
مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.
حظك اليوم برج العقرب:
عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.
مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.
مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجة.
حظك اليوم برج القوس:
عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.
مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.
مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.
حظك اليوم برج الجدي:
عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج في عائلتك واشعر بالحب بينهم.
مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.
مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.
حظك اليوم برج الدلو:
عاطفياً: تشعر بالغدر من الشريك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.
مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.
مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.
حظك اليوم برج الحوت:
عاطفياً: اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.
مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.
مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.